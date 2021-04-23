В Беларуси лес массово вырубают на экспорт? 17 23.04.2021, 16:50

2,990

иллюстрационное фото

Это происходит на фоне подорожания пиломатериалов в два раза на внутреннем рынке.

В последнее время в различных телеграм-каналах стала активно обсуждаться тема экспорта белорусского леса: мол, «лес массово рубят на пеллеты», «вырубка идет опережающими темпами». И происходит это на фоне подорожания пиломатериалов в два раза на внутреннем рынке, что само по себе является раздражающим фактором для людей. Наши читатели из разных регионов страны также стали замечать, что масштабы вырубки значительно выросли именно в этом году, пишет tut.by. Что происходит и как на «разговоры в Сети» отреагировало Министерство лесного хозяйства?

«Все рубки — плановые»

Общий смысл сообщений от наших читателей: лес стали заготавливать ранее не виданными темпами, идет массовая вырубка. Многие обратили внимание на большие склады заготовленной древесины на въездах в лес, на расширяющиеся площади вырубок. При этом в стране пиломатериал подорожал в два раза. Многие связывают это с тем, что предприятия лесопромышленного комплекса все силы бросили на зарабатывание валюты: на лес теперь большой спрос во всем мире, цены растут. Следовательно, нужно оперативнее предлагать свою продукцию. Логично предположить, что увеличились и темпы, и объемы лесозаготовок.

Недавно в эфире «Белсата» показали сюжет, в котором говорится, что лес в Борисовском районе «беспощадно» вырубается. На кадрах мы видим сложенные в штабеля бревна возле дороги и вырубленные делянки.

Министерство лесного хозяйства в своем телеграм-канале отреагировало на сюжет. В нем говорится о месте, где он снимался: «речь идет о Гливинском лесничестве Борисовского района, это примерно 20 километров от города».

Минлесхоз уверяет, что «рубка там была главного пользования, то есть убирали «урожай» спелой и перестойной древесины». Кроме того, в сообщении говорится, что «ни в Борисовском, ни в каком-либо другом районе никто ничего «беспощадно» не вырубает. Все рубки — плановые, не более того».

В официальном ответе Минлесхоза нашему порталу от 12 апреля 2021 года также говорится, что лесохозяйственные учреждения «достают» из леса максимально возможный ресурс, соблюдая при этом принцип неистощительности лесопользования. «Объемы рубок определяются исходя из рационального подхода и в соответствии с лесоустроительными проектами. При этом все, что заготавливается, выставляется на реализацию».

В телеграм-канале, название которого нельзя произносить, упоминалась деревня Литвяны Узденского района — возле нее замечена большая вырубка. Вот какое объяснение получил ресурс mlyn.by от инженера по охране леса Негорельского учебно-опытного лесхоза Узденского района Олега Хмеля:

— Ничего сверх нормы не спиливают, я вас уверяю. Лесу в деревне Литвяны более 110 лет. На сегодняшний день в соответствии с планом вырубаются леса возрастом от 101 года и старше. По технологии производится полосо-постепенная рубка каждые 25 метров. Это делается для того, чтобы деревья распускались, на хвойных породах образовывались шишки.

То есть исходя из этих официальных сведений можно сделать вывод, что объемы вырубок в стране не увеличились.

А что с экспортом?

То, что сейчас для экспортеров лесопродукции — «золотое» время, ни для кого не секрет.

Так, по информации пресс-службы Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) ведущими экспортерами стали предприятия лесопромышленного комплекса — на долю лесопродукции пришлось 67% от общего объема экспорта в первом квартале. Сейчас на внешние рынки в основном поставляются пиломатериалы, однако с учетом популярности «зеленой энергетики» в странах Европы ожидается также рост спроса и на белорусские топливные гранулы.

Согласно информации УП «Беллесэкспорт» (спецэкспортера Министерства лесного хозяйства), первые три месяца 2021 года продажи пиломатериалов предприятиями Минлесхоза показали, что спрос на эту продукцию остается таким же высоким, как было и на протяжении прошлого года. Только цена на пиломатериалы значительно повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — в 1,5 раза. По объему в первом квартале 2021 года было отгружено на экспорт около 191 тыс. м3 пилопродукции — практически такой же объем, как и в прошлом году. Однако за нее получено на 20% больше валютной выручки.

Основными покупателями пилопродукции стали Латвия, Германия, Литва и Польша. Активизировали закупки в Беларуси Великобритания и Китай. Например, в Китай за первые три месяца отгрузили в 1,5 раза больше материалов по сравнению с прошлым годом.

В ближайшее время мы постараемся узнать, существует ли годовой план по заготовке древесины и можно ли вырубать лес сверх плана при возросшем спросе на внешнем рынке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».