Как SpaceX отправила корабль Crew Dragon с астронавтами на МКС: впечатляющие фото и видео 9 23.04.2021, 16:55

Ракета Falcon 9 успешно стартовала к МКС во Флориде.

Ракета Falcon 9 c кораблем Crew Dragon (Crew-2), на борту которого находятся четыре астронавта, 23 апреля в 12:49 по белорусскому времени стартовала к МКС с площадки Космического центра Кеннеди во Флориде, США.

Трансляция запуска велась на YouTube-канале NASA, пишет «Апостроф».

В рамках миссии Crew-2 компания SpaceX впервые повторно использовала для отправки астронавтов на МКС капсулу корабля Crew Dragon и первую ступень ракеты Falcon 9, которые до этого уже летали в космос.

Через две с половиной минуты после запуска первая ступень отделилась, а на девятой минуте совершила посадку на плавучую платформу "Of Course I Still Love You" в Атлантическом океане.

Вторая ступень штатно отработала и успешно вывела корабль на запланированную орбиту, который теперь должен добраться к МКС с помощью собственных двигателей. Корабль должен прибыть к МКС 24 апреля в 12:10 по киевскому времени и в автономном режиме состыковаться с узлом IDA-2 модуля "Гармония". В случае нештатной ситуации астронавты смогут перехватить контроль и произвести стыковку в ручном режиме.

