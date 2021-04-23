Огромный долг бандита Карпенкова за коммуналку продолжает расти 5 23.04.2021, 17:09

9,162

фото: tut.by

За месяц вырос на 274 рубля.

В прошлом месяце появилась квитанция на оплату коммунальных расходов, выписанная на имя Ирины Карпенковой — так же зовут жену экс-начальника ГУБОПиК, а теперь замминистра внутренних дел Николая Карпенкова. Долг Карпенковой за коммуналку по состоянию на март 2021 года составлял 10 055 рублей, сообщает euroradio.pl.

Через месяц редакция решили проверить, что же произошло с долгом. Оказалось, что счет по-прежнему не оплачен. За месяц он вырос на 274 рубля и составляет теперь 10 329 рублей.

В прошлый раз редакции также удалось узнать, что у жильца того же дома по имени Максим Николаевич Мирный по коммуналке был долг в 1106 рублей. Этот долг с тех пор оказался погашен. Теперь система предъявляет к оплате 100 рублей — нормальную сумму для большой квартиры в отопительный сезон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».