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«Хунта начинает кусать себя за хвост»

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  • 23.04.2021, 17:27
  • 6,696
«Хунта начинает кусать себя за хвост»

МАРТ выдало предупреждение компании «Энерго-оил».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выдало предупреждение, кому бы вы думали, компании "Энерго-оил", они же владельцы «Табакерок», пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

В ходе проведения антимонопольного расследования МАРТ установил в действиях "Энерго-Оила" нарушения злоупотребления доминирующим положением.

Напомним, что "Энерго-оил" принадлежит одному из кошельков узурпатора олигарху Алексею Олексину.

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