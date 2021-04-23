«Хунта начинает кусать себя за хвост» 5 23.04.2021, 17:27

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МАРТ выдало предупреждение компании «Энерго-оил».

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) выдало предупреждение, кому бы вы думали, компании "Энерго-оил", они же владельцы «Табакерок», пишет телеграм-канал «Мая краіна Беларусь».

В ходе проведения антимонопольного расследования МАРТ установил в действиях "Энерго-Оила" нарушения злоупотребления доминирующим положением.

Напомним, что "Энерго-оил" принадлежит одному из кошельков узурпатора олигарху Алексею Олексину.

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