Как сейчас проходят экскурсии в Чернобыльской зоне отчуждения 2 23.04.2021, 17:39

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В 2019 году зону посетило около 125 тысяч человек за год.

Зона отчуждения – один из главных туристических объектов Украины. Ежегодно сюда съезжаются десятки тысяч туристов из разных стран. Но пандемия коронавируса и локдаун существенно повлияли на поток желающих попасть в место, где случилась крупнейшая катастрофа в истории атомной энергетики, сообщает currenttime.tv.

Николай Фомин — один из гидов Чернобыльской зоны отчуждения. Он уже 10 лет водит сюда туристов. Если два года назад у него было до пяти групп в день, то сейчас не больше одной в неделю. До карантина 80% посетителей были иностранцы.

«У нас в 2019 году зону посетило около 125 тысяч человек за год. Это очень много. Топ-1 была Великая Британия, топ-2 – Польша, топ-3 – Германия», – рассказывает гид.

Чтобы Зона отчуждения не теряла свою популярность, Николай вместе с коллегами запустил онлайн-экскурсии из ключевых локаций. К примеру, один из стримов он ведет из мертвого города Припяти.

«Чернобыль – это огромный магнит. Сам по себе это огромный магнит, который мы до сих пор не используем на полную мощность. Понимаете, это место, которое не имеет аналогов. Нет такого больше нигде. Тут царство природы. Это место, где переосмысливается все. У тебя соединяется прошлое и будущее, ты видишь, что было тогда и что будет завтра», – считает гид Зоны отчуждения.

Впечатления и экстрим – это главное, за чем едут туристы в Зону отчуждения, говорит Николай. Именно за этим, несмотря на пандемию, сюда приехал и Ебби из Испании вместе с друзьями. Ребята рассматривают главный объект Чернобыльской зоны – новый безопасный конфайнмент. Именно под ним и находится разрушенный четвертый энергоблок.

«Невозможно приехать в Украину и не посетить Чернобыль. Это место обязательно для посещения. Заброшенные дома, детские сады, игрушки вызывают невероятные эмоции. Ты понимаешь, сколько судеб разрушил этот взрыв реактора. Я считаю, это самая ужасная катастрофа в истории человечества», – говорит турист из Испании.

Защитную арку ввели в эксплуатацию еще в 2019 году. Теперь конструкция сможет защитить аварийный реактор как минимум на 100 лет.

«После установки арки на промплощадке, которая прилегает к арке, уровень радиации снизился в некоторых местах до 20 раз. А в среднем в девять раз. Но не это является основным преимуществом арки. Самое главное преимущество арки – она предотвратила неорганизованный выброс через неплотный объект «Укрытие» в окружающую среду. Потому что внутреннее облучение, которое попадает вовнутрь человека, намного опаснее, чем внешняя доза», – рассказал замдиректора ЧАЭС по безопасности Александр Новиков.

Александр Купный – один из немногих, кто был внутри объекта «Укрытие» несколько десятков раз. Ранее на станции он работал дозиметристом.

«Очень сильно пахло озоном [в разрушенном четвертом блоке ЧАЭС]. При очень высоких полях радиационного излучения, порядка 900-1000 рентген в час, воздух ионизируется и пахнет как весной после грозы. Натурально. Вот ты заходишь – и этот контраст, он всегда поражал, – ты заходишь в мрачное помещение. Разрушенное. Всякие там куски графита валяются. Еще что-то. А пахнет весной», – говорит Александр Купный, бывший сотрудник ЧАЭС.

Вот застывшее ядерное топливо. А эти белые точки на экране – это радиация. Какую дозу облучения Александр получил за все время посещения объекта «Укрытие», он так и не знает: «Естественно, были случаи, когда мы прятали свои дозы. То есть не брали с собой накопитель, который официально учитывал накопительную дозу, и без него ходили. А иначе невозможно исследовать объект. Иначе невозможно получить тот визуал, который сейчас есть. То, чем станция сейчас владеет в плане визуала, это наша работа».

Некоторые опасные элементы еще сотни лет будут находиться внутри четвертого энергоблока под саркофагом, уверяет Александр Купный. Поэтому в ближайшее время жить здесь снова люди не смогут. Но дикие животные в Зоне отчуждения к радиации приспособились давно.

«Именно здесь можно увидеть то, что обычно можно увидеть в Карпатах. Рысь, медведь, волки, лось, олень, копытные. Вообще вся европейская лесная фауна», – рассказал Денис Вышневский, руководитель Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

Чернобыльский заповедник – еще один главный магнит для туристов. Обычно животные не подпускают к себе близко людей. Но можно увидеть, например, лосей, переходящих дорогу, или пасущихся коней Пржевальского. Лошадей в Зону отчуждения ученые завезли в 1998 году. Изначально их было 20. Теперь порядка 130.

«Когда ты к ним приходишь, они тебе демонстрируют весь набор доминирующего поведения. Они пытаются сначала показать свою силу. Потом выстраиваются в строй и бегут на тебя. Жеребец фыркает очень громко. То есть они пытаются отпугнуть. Ну потом, если не удалось, они отходят и держат дистанцию», – говорит Денис Вышневский.

Сотни редких видов диких животных в полесских лесах Зоны отчуждения спустя 35 лет после аварии демонстрируют, что природа сильнее радиации, говорят исследователи. И с каждым годом без вмешательства человека она восстанавливается все больше. И это впечатляет не только ученых.

«Это место живет своей жизнью. И самая большая часть, которая меня впечатляет, – это сама природа. Она меняет это место. Вы вот приедьте через две недели, тут все будет по-другому», – говорит гид Зоны отчуждения Николай Фомин.

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