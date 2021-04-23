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В субботу в Беларуси ожидается до +10 градусов

  • 23.04.2021, 18:11
В субботу в Беларуси ожидается до +10 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 24 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 4-10 градусов.

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