В субботу в Беларуси ожидается до +10 градусов
- 23.04.2021, 18:11
Будет облачно с прояснениями.
Дожди с мокрым снегом ожидаются в Беларуси 24 апреля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем местами порывы 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 4-10 градусов.