Ученые впервые детально изучили влияние кофе на мозг 23.04.2021, 18:32

Специалисты впервые применили технологию функциональной магнитно-резонансной томографии.

Международная группа ученых впервые подробно описала изменения, происходящие в мозге людей, которые регулярно употребляют кофе. Результаты их работы были опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Как известно, кофе улучшает внимание, повышает показатели общей моторики, обучения и памяти. Кофеин приводит к возбудимости центральной нервной системы, повышает физическую выносливость, нормализует уровень тревожности.

При этом нейробиологические причины этих эффектов до сих пор подробно не изучали.

Специалисты медицинского факультета португальского Университета Минью вместе с коллегами из Орхусского университета в Дании впервые применили технологию функциональной магнитно-резонансной томографии, чтобы сравнить активность мозговых связей у людей, употребляющих кофе ежедневно, и тех, кто совсем его не пьет.

В первую группу вошли 31 человек, во вторую – 24.

В ходе исследования было установлено, что у любителей кофе усилена связь между таламусом и мозжечком, отвечающая за моторный контроль.

Кроме того, у них выявили повышенную динамическую активность между несколькими мозжечковыми и подкорковыми областями – мозжечком, полосатым телом, таламусом, парагиппокампальной, лингвальной и нижней затылочной извилинами.

По мнению исследователей, эта активность объясняет такие эффекты, как повышение сосредоточенности и внимания, а также улучшение обучения и памяти.

Подчеркивается, что такие же структурные изменения в мозговых связях наблюдались и у тех, кто обычно не пьет кофе, вскоре после того, как они выпивали чашку напитка. Из этого можно сделать вывод, что изменения, вызываемые в мозге кофеином, вероятно, носят кратковременный характер.

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