Вашингтон определился с первой зарубежной поездкой Байдена
- 23.04.2021, 19:14
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Первая зарубежная поездка президента США состоится в июне.
В июне президент США Джо Байден совершит первую заграничную поездку в качестве главы государства, он отправится в Великобританию и Бельгию, говорится на сайте Белого дома.
«Эта поездка подчеркнет его приверженность восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки», — сообщили в администрации.
В Британии Байден будет участвовать в саммите G7, который пройдет в Корнуолле, затем он отправится в Бельгию для участия в саммите НАТО.