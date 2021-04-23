Вашингтон определился с первой зарубежной поездкой Байдена 23.04.2021, 19:14

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фото: Assosiated Press

Первая зарубежная поездка президента США состоится в июне.

В июне президент США Джо Байден совершит первую заграничную поездку в качестве главы государства, он отправится в Великобританию и Бельгию, говорится на сайте Белого дома.

«Эта поездка подчеркнет его приверженность восстановлению наших союзов, оживлению трансатлантических отношений и работе в тесном сотрудничестве с нашими союзниками и многосторонними партнерами для решения глобальных проблем и более надежной защиты интересов Америки», — сообщили в администрации.

В Британии Байден будет участвовать в саммите G7, который пройдет в Корнуолле, затем он отправится в Бельгию для участия в саммите НАТО.

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