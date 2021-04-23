The Guardian: Глобальное потепление сместило земную ось 23.04.2021, 20:15

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Ускоренное таяние ледников является главным двигателем сдвига полюсов.

Исследования показали, что массовое таяние ледников в результате глобального потепления спровоцировало заметные сдвиги в оси вращения Земли. Этот процесс начался примерно с 1990-х годов. Проблема изменения климата, которую спровоцировала человеческая деятельность, ярко демонстрирует разрушительное воздействие людей на планету, пишет The Guardian (перевод - zn.ua).

Географический северный и южный полюса планеты - это точки, где ее ось вращения пересекает поверхность, но они не фиксированы. Изменения в распределении массы Земли заставляют ось, а следовательно, и полюса двигаться.

В прошлом только природные факторы, такие как океанические течения, например, способствовали изменению положения полюсов. Но новые исследования показывают, что с 1990-х годов потеря сотен миллиардов тонн льда в год в результате климатического кризиса заставила полюса двигаться в новых направлениях.

Ученые обнаружили, что направление движения полюсов сместилось с юга на восток в 1995 году, и средняя скорость движения с 1995 по 2020 год была в 17 раз выше, чем с 1981 по 1995 годы.

С 1980 года положение полюсов сместилось примерно на 4 метра.

«Ускоренное таяние ледников является главным двигателем сдвига полюсов после 1990-х годов», - подытожила команда ученых во главе с Шаншан Денге из Института географических наук и исследований природных ресурсов.

Данные со спутника Grace, запущенного в 2002 году, использовались для анализа и поиска связей между таянием ледников и смещения движения полюсов в 2005 и 2012 годах. Исследование Денге показывают, что деятельность человека начала влиять на смещение полюсов еще с 1990-х годов, почти три десятилетия назад.

Крупнейшим фактором смещения земной оси стало именно таяние ледников и «перекачивание подземных вод».

Грунтовые воды хранятся под землей, но после перекачивания их для питья или использования в сельском хозяйстве большинство из них стекает в море, перераспределяя свой вес по всему миру. За последние 50 лет человечество «вытянуло» 18 тонн воды из глубоких подземных водохранилищ.

Исследование показало, как человеческая деятельность перераспределила огромное количество воды по всей планете и это повлияло на земную ось, говорит Винсент Хамфри из Цюрихского университета.

Однако движение земной оси недостаточно большой фактор, чтобы повлиять на повседневную жизнь людей: это может изменить продолжительность дня, но только на миллисекунды.

Профессор Джонатан Оверпек из Университета Аризоны говорит, что изменения в оси Земли подчеркивают «насколько реальное и глубокое влияние имеют люди на планету».

Масштабы этого влияния означают, что нужно объявить новую геологическую эпоху - антропоцен, считают ученые. С середины 20 века наблюдается заметное ускорение выбросов углекислого газа и повышение уровня моря, уничтожение дикой природы и трансформация земель путем земледелия, вырубки лесов и строительства.

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