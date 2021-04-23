В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от COVID-19

В Израиле впервые за 10 месяцев не зафиксировали смертей от COVID-191
- 23.04.2021, 21:21
В Израиле массовая вакцинация от коронавируса началась 19 декабря 2020 года.
В Израиле на фоне вакцинации от коронавирусной инфекции снизилось количество новых случаев COVID-19. В стране более 5 млн человек получили две дозы вакцины, об этом 23 апреля сообщило издание Times of Israel.
Впервые за 10 месяцев в Израиле 22 апреля не было зарегистрировано летальных исходов среди больных COVID-19. Последний раз смерть от коронавирусной болезни не фиксировалась 29 июня 2020 года, отметило издание.
Минздрав Израиля сообщил, что за время пандемии умерло 6346 человек.
В начале апреля в некоторых клиниках Израиля на фоне снижения распространения коронавирусной инфекции начали закрывать отделения для лечения пациентов с COVID-19.