В Латвии перехватили две партии белорусских сигарет 9 23.04.2021, 22:02

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Фото: vid.gov.lv

Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой Таракана.

В четверг латвийские таможенники выявили две партии контрабандных белорусских сигарет.

Одну партию сигарет обнаружили 22 апреля на станции Даугавпилс в грузовом поезде, который следовал из Беларуси. Таможенники отправили поезд на углубленный досмотр. При разгрузке вагонов со щепой обнаружилось, что в трех из них на дне было более 29 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

В тот же день еще одну партию сигарет обнаружили в ручной клади гражданина Латвии, который прилетел в Ригу из Минска. У него нашли 1135 пачек белорусских сигарет Minsk и Kent, сообщает таможня Латвии.

Фото: vid.gov.lv

Фото: vid.gov.lv

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