В Латвии перехватили две партии белорусских сигарет

В Латвии перехватили две партии белорусских сигарет9
- 23.04.2021, 22:02
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Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой Таракана.
В четверг латвийские таможенники выявили две партии контрабандных белорусских сигарет.
Одну партию сигарет обнаружили 22 апреля на станции Даугавпилс в грузовом поезде, который следовал из Беларуси. Таможенники отправили поезд на углубленный досмотр. При разгрузке вагонов со щепой обнаружилось, что в трех из них на дне было более 29 тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
В тот же день еще одну партию сигарет обнаружили в ручной клади гражданина Латвии, который прилетел в Ригу из Минска. У него нашли 1135 пачек белорусских сигарет Minsk и Kent, сообщает таможня Латвии.