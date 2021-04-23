Белорусы Москвы поддержали соотечественников1
- 23.04.2021, 22:19
Видеофакт.
Белорусы Москвы поддержали соотечественников.
«Мы пристально следим за судьбой всех без вины арестованных и осужденных земляков! И хотим передать слова поддержки журналисткам Дарье Чульцовой и Екатерине Андреевой, которым сегодня показательно отклонили все апелляционные прошения.
Также, мы желаем огромных сил, моральных и физических, всему окружению и, конечно же, самому Никите Золотареву. Тот случай, когда поехавшей хунте плевать, кого репрессировать: и стар, и млад.
Знайте, преступления против собственного народа не пройдут безнаказанно!
Жыве Беларусь!» - передают белорусы Москвы.