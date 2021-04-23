Болгария с 1 мая открывается для туристов
- 23.04.2021, 22:22
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Иностранцы смогут въезжать в страну, но со справками.
Болгария открывает туристический сезон – с 1 мая иностранцы смогут въезжать в страну, но при условии наличия соответствующих документов, обусловленных опасностью эпидемии коронавируса. Об этом заявил и.о. министра здравоохранения Костадин Ангелов, передает Радио Болгария.
Как отмечается, с 1 мая въезд в страну будет осуществляться при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР или антигенного теста, или документа о перенесенном COVID-19, но он должен быть получен не ранее, чем за 6 месяцев до даты въезда в Болгарию.
Также сообщается, что с завтрашнего дня в стране разрешаются очные занятия в образовательных центрах при соблюдении дистанции не менее 1,5 метра, ношении масок и ежечасном проведении дезинфекции.
В предстоящие религиозные праздники – Вербное воскресенье и Пасха – в Болгарии можно будет заходить в церкви при соблюдении дистанции и ношении масок. Верующим рекомендуется не целовать иконы.
Также в Болгарии разрешили вернуть зрителей на стадионы – с заполнением 30% вместимости, но не более 1000 человек в секторе.