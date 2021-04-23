закрыть
24 апреля 2021, суббота, 0:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Химические предприятия Гродно обсуждают остановку производства

5
  • 23.04.2021, 22:37
  • 6,248
Химические предприятия Гродно обсуждают остановку производства

«Азот» может скоро полностью остановиться на 7-10 дней.

«Гродно Азот» и «Химволокно», входящие в «Азот», могут остановить производство на ремонт.

Об этом сообщил «Радыё Рацыя» лидер стачкома «Азот» Юрий Равовой. «Азот» может скоро полностью остановиться на 7-10 дней. Причина - авария на трубопроводе обратной воды. Он лопнул во время недавнего закрытия заводов по производству Аммиака-4 и Карбамида-4. Равовой говорит, что «тогда сотрудники допустили ошибки из-за нехватки специалистов».

Похожая ситуация сложилась и на «Химволокно». На проспекте Янки Купалы возле завода планируется ремонт дороги. Для этого необходимо отключить ЛЭП, от которой питается «Химволокно». Тогда вся установка либо остановится, либо перейдет на минимальную скорость. Его, как и «Азот», невозможно остановить в настоящий момент посредством сложного технологического процесса. «Это капитальные минусы в деньгах, - сказал Юрий Равовой.

В прошлом году «Гродно Азот» уже сработал в минус 85 млн рублей.

Напомним, 19 апреля США решили возобновить санкции против «Гродно Азота», «Химволокна» и еще семи белорусских госпредприятий. Санкции вступят в силу 3 июня.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович