В Европарламенте Путина назвали серийным убийцей 24.04.2021, 8:05

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С заявлением выступил евродепутат от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Европейский союз должен дать консолидированный ответ России на действия сотрудников ГРУ в Чехии в 2014 году. Об этом в эфире программы «Радио Свобода» Свобода LIVE заявил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что атаки на страну ЕС должны расцениваться как атака на весь Европейский Союз.

«Наши действия со стороны Евросоюза должны строиться на принципах солидарности. Я думаю, что высылка российских дипломатов из Словакии и Польше – это только начало. Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений. Это неизбежно. Мы должны показать, что мы вместе, и такие действия на территории одной страны Евросоюза означают распространение этих действий на весь Евросоюз », – сказал Ауштрявичюс.

По словам Ауштрявичюса, случай в Чехии – это еще один аргумент, чтобы в очередной раз доказать миру, что «режим Путина – это преступный режим» и «Путин – серийный убийца»

«Организация террористических актов – это недопустимо, но мне кажется, что действующее руководство Российской Федерации просто настроено на такую политику. И не только на запугивание, как концентрация войск на востоке Украины и в Крыму, но и организуя вот такие акции. То, что это вышло наружу, я думаю, стало очень хорошим аргументом доказать, что режим Путина – это преступный режим. И если президент Байден назвал его убийцей, то в этом есть только часть правды. Я бы сказал, что он – серийный убийца, потому организует вот такие акты друг за другом », – сказал Ауштрявичюс.

Напомним, 21 апреля новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек объявил послу РФ Александру Змеевскому, что если Россия не примет обратно всех 20 высланных дипломатов, то Прага сократит количество дипломатов в российском посольстве. Он отметил, что чешских дипломатов в России гораздо меньше, чем российских в Праге.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва, который произошел 16 октября 2014 года на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только через 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

В связи с этим Прага решила выслать 18 российских дипломатов, они уже покинули страну. В ответ Россия объявила 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата.

В Чехии назвали эту реакцию непропорциональной и выдвинули ультиматум – позволить дипломатам вернуться, чтобы избежать дальнейшего сокращения количества дипломатов в посольстве РФ.

22 апреля о высылке троих российских дипломатов объявила Словакия. МИД России заявил, что разочарован действиями Братиславы и подготовит свой ответ.

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