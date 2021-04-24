Медики раскрыли неожиданные последствия коронавируса для выздоровевших 24.04.2021, 8:15

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Специалисты из Вашингтонского университета проанализировали данные о 87 тысячах пациентов с COVID-19.

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе раскрыли, что те, кто болел COVID-19 и выздоровел, включая тех, у кого симптомы были недостаточно тяжелы для госпитализации, имеют повышенный риск смерти в течение шести месяцев после постановки диагноза. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature (перевод — lenta.ru).

В ходе исследования специалисты проанализировали данные о 87 тысячах пациентов с COVID-19 и пяти миллионах человек из контрольной группы. Оказалось, что даже у тех, кто перенес легкую форму COVID-19, увеличивается вероятность смерти, причем она растет с тяжестью инфекции. Затяжные эффекты от этого заболевания могут продлиться на долгие годы и даже десятилетия, поэтому таким пациентам требуется комплексная многопрофильная помощь.

В течение первых шести месяцев после выздоровления риск смерти повышался почти на 60 процентов по сравнению с населением в целом. По истечении шести месяцев избыточная смертность среди всех выживших после COVID-19 оценивалась в восемь человек на 1000 пациентов. У госпитализированных пациентов этот показатель вырастал до 39 смертей на тысячу пациентов.

Исследователи подтвердили, несмотря на то что изначально SARS-CoV-2 рассматривался как респираторный вирус, длительный COVID-19 опасен тем, что может поражать почти все системы органов в организме.

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