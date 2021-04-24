Андрей Суздальцев: Лукашенко улетел из Москвы не солоно хлебавши 24.04.2021, 8:23

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Фото: Пресс-служба Президента России

Выпросить денег у Путина не получилось.

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко длились около четырех часов и были посвящены вопросам экономического взаимодействия, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее эксперты предполагали, что от встречи Путина и Лукашенко можно ждать неких сенсационных заявлений либо в контексте интеграции двух стран, либо в области внешней политики, используя как повод для обвинения Запада пресловутый «заговор», якобы выявленный в результате совместной операции белорусского КГБ и российского ФСБ, сообщает «Голос Америки».

Заместитель декана факультета мировой экономики и политики ГУ-ВШЭ Андрей Суздальцев уверен, что Александр Лукашенко приезжал за деньгами. По мнению эксперта, это сейчас главная проблема для Минска.

«Лукашенко все время пытается вытянуть из России деньги, – утверждает собеседник «Голоса Америки». – Он и в предыдущий свой визит (22 февраля) занимался тем же самым, взамен предлагая расширение сотрудничества в сфере военной безопасности, обещая вновь вернуться к рассмотрению дорожных карт. Ничего из этого не вышло. Вот новая попытка. Лукашенко очень хотелось получить авансы под интеграционный процесс. Он рассчитывал продолжить то, чем занимался последние 25 лет и благодаря чему получил из России миллиарды долларов».

В свою очередь, Москве хотелось ясности и конкретики относительно дальнейшей интеграции, констатировал Андрей Суздальцев. На его взгляд, в Кремле готовы давать деньги не авансом, а за «проделанную работу».

«Кроме того Лукашенко, как всегда, пытался играть на противостоянии России и США, – добавил он. – Москва же с готовностью взяла на вооружение раскрытие заговора, в котором Лукашенко обвинил Вашингтон, использовала эту тему в своих целях, но не больше того. Тема заговора не стала центральной на переговорах. Во всяком, она не получила на них своего дальнейшего развития, что тоже наводит на определенные мысли...»

Таким образом, встреча получилась рабочей, никаких решений, тем более сенсационных, принято на ней не было, и Лукашенко ночью улетел домой, как говорится, не солоно хлебавши, подчеркнул эксперт.

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