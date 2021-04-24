Священник из Гомеля: Христос проходил по политической статье 24.04.2021, 8:31

Фото: flagstok.info

Владимир Дробышевский высказался о бело-красно-белом флаге, белорусских героях и фарисействе властей.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин ответил на письмо политзаключенного Павла Северинца, в котором он просил заступиться за бело-красно-белый флаг. О письме, экстремистах и БЧБ флаге «Флагшток» поговорил с известным гомельским православным священником Владимиром Дробышевским.

— В сети появилось письмо, которое митрополит Вениамин отправил находящемуся в заключении Павлу Северинцу. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу.

«Хрыстос, Сын Божы і Сын Чалавечы, па-за палітыкай, прыйшоў усіх выратаваць. Ён не меў свайго сцяга, як не меў і «дзе галавы прытуліць» (Лк. 9:58). Каб б-ч-б сцяг не быў прызнаны экстрэмісцкім, бачыцца дастатковым не выкарыстоўваць яго для выражэння палітычных поглядаў», — из письма Митрополита Минского и Заславского Вениамина.

— Это письмо отвратительно не своим основным содержанием, а тем, как оно закончено. Христианский пастор, митрополит, человек, призванный заботиться о погибшей овце, пишет человеку, который уже скоро год сидит в тюрьме неизвестно за что. У него дома жена с ребенком несовершеннолетним. Это не первая и не единственная его посадка, но конкретно в этой ситуации он сидит год неизвестно за что. И он ему желает проводить с пользой для души пост. Вот эти все его благие слова, он сам их ценность ощущает? Это как назвать? Это плевок просто в этого человека. Вот этим письмо омерзительно.

Но тут, думаю, СМИ стоит сделать для читателей акцент: митрополит Вениамин признал и прямо подтвердил, что сочетание цветов бел-чырвона-белага есть символ Пречистой Крови Христовой на плащанице. Они и сегодня используются в церковном облачении. Тут его слова вполне могут выступать в качестве экспертизы по тем судебным делам, которые существуют, и люди по суду признаны виновными и подвергнуты наказанию, несмотря на то, что они прямо утверждали, что являются верующими христианами и используют б-ч-б цвета именно в качестве такого вот символа Крови Христовой. То есть «никакой политики», а именно так, как желает в своем письме митрополит. Вновь получается, что митрополит «имеет глаза, но не видит»? Глава православной церкви Беларуси продолжает сознательно закрывать глаза на творимое в стране насилие и беззаконие, в том числе над христианами и христианскими символами?

Многим известно, что недавно усопший митрополит Филарет (Вахромеев) высказывался положительно и недвусмысленно о таком сочетании цветов именно в политических целях — в качестве государственного флага независимой Беларуси. Получается, теперь нужно ждать признание митрополита Филарета экстремистом посмертно?! Это сделает митрополит Вениамин?

— Насколько я понимаю, на заре истории христианства мучеников, говоря современным языком, можно назвать экстремистами?

— Вы сравниваете мир языческий и мир христианский.

Если взять историю христианства, когда была христианская империя, там были конкретности, то же самое иконоборчество. Христиане, которые не признавали икон, боролись с христианами, которые их признавали. С их точки зрения, можно было бы назвать икону экстремистским символом. Их видели в разных проявлениях, изымали и уничтожали. Подобное мы наблюдаем сегодня в Беларуси с носками, цветной пастилой, гирляндами, одеждой и пр.

Здесь мне кажется более интересна разница между Новым и Ветхим Заветом. Все Евангелие экстремистское. Христос пришел для того, чтобы перевернуть сознание человека. Причем он это сделал очень тонко, и продолжает делать — он не отменяет старый Ветхий Завет, а приносит новый. Он говорит: «Вы слышали, как сказано древним, а я говорю вам…», и говорит противоположное. «Вы читали, как написано, а я скажу вам…» поступать по-другому. Не разрушая то, что было, а декларируя: слушайте и поступайте так, как говорят первосвященники, фарисеи, но я вам приношу другую перспективу, другой взгляд на этот мир. Кто может, тот вместит это в себя.

Почему Новый Завет называется так в одном из переводов? Потому что это новая весть, которая переворачивает сознание человека, дает ему другую перспективу видения. Это не юридический договор, а завет в крови Христовой. Возможность породниться с Богом. Это не то событие, которое произошло однажды, грубо говоря, в 30-х годах нашей эры, это то, что должно происходить с человеком постоянно. Вот новое поколение людей рождается, новое поколение людей читает эту книгу, неважно, это 2000-й год или 3000-й, с ними должен происходить этот переворот, эта революция, этот экстремизм. Я так понимаю — экстремизм в сегодняшних реалиях Беларуси, это то, что должно происходить постоянно — обновление человека, движение вперед, а не возвращение в «золотой» век христианства. И не упрямой, слепое и безоговорочное поклонение единственному, несменяемому и незаменимому политическому вождю. Регулярная сменяемость власти с помощью честных и прозрачных выборов есть один из таких новых моментов для нашей измученной страны, но который совершенно естественен и уже традиционен для многих свободных стран.

И да — одно из главных, часто забываемое и опускаемое — Христос проходил по политической статье. Этого не выкинуть из Евангелия. Он был и есть политический осужденный.

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