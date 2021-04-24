Россия попала в «инфляционную спираль» 2 24.04.2021, 8:50

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Банки готовятся к резкому повышению ключевой ставки.

Трейдеры банков на российском денежном рынке готовятся к дальнейшему и резкому повышению ключевой ставки ЦБ РФ после заседания 23 апреля, где ее значение было увеличено с 4,5% до 5% годовых, пишет finanz.ru.

На фоне ускорения инфляции, падения рубля и стремительного роста денежной массы Банк России впервые с 2014 года поднял ставку сразу на 0,5 процентного пункта.

На пресс-конференцию глава центробанка Эльвира Набиуллина вышла с брошкой в форме улитки с чертой. В ней рынок немедленно угадал раскручивающуюся «инфляционную спираль», которую ЦБ намерен «перечеркнуть» ужесточением своей политики.

На межбанковском рынке заметно подскочили котировки свопов. На горизонте 3-6 месяцев они закладывают повышение ставки ЦБ до 5,8% (до заседания было 5,65%), а через 6-9 месяцев видят ее на уровне 6,25% (против 5,8% до заседания), отмечает старший экономист «Открытие Research» Максим Петроневич.

При этом ожидания на 9-12 месяцев не изменились - 6,4%. Иными словами, рынок решил, что центробанк будет действовать решительнее, чем предполагалось, до этого и уже к концу осени ставка может быть выше 6%. На пике цикла ужесточения - в 2022 году - ее значение может дойти до 7%, прогнозирует Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Поводы Эльвире Набиуллиной дает инфляция, которая в марте, согласно Росстату, вышла на 5 летний пик - 5,8%.

При этом стоимость 24 продуктов, определенных правительством как социально значимые (мясо, курица, рыба, масло, молоко, хлеб, крупы, овощи и др.), выросла на 15,6% - то есть в 2,7 раза сильнее инфляции, подсчитали аналитики FinExpertiza.

Дорожающее продовольствие бьет по бедному электорату власти в преддверии думских выборов, которым «Единая Россия» подходит с минимальным рейтингом за 8 лет. По оценке РАНХиГС, в прошлом году доля расходов на еду у россиян достигла 10-летнего максимума, в то время как реальные доходы упали до 10-летнего минимума, а покупки мяса, овощей и фруктов рухнули на 25-60% (оценка «Тинькофф-дата»).

Пытаясь одной рукой погасить инфляционный всплеск, другой - ЦБ вынужден тормозить стремительный рост наличной денежной массы, которая в прошлом году увеличилась на 25%, или рекордные 3 триллиона рублей. Забрав деньги с депозитов, ставки по которым упали до исторических минимумов, люди не спешат возвращать кэш в банковскую систему.

Согласно оперативной статистике регулятора, объем наличных вне ЦБ с начала года даже увеличился на 20 млрд рублей, и этот кэш частично перетекает в валюту: за январь-март население купило 760 млн долларов.

«Инфляция повышенная ударяет по сбережениям граждан: ставки по депозитам уже часто не покрывают инфляцию», - констатировала Набиуллина на пресс-конференции.

«Инфляция угрожает и текущим доходам людей, и сбережениям, особенно в наличных», - подчеркнула она добавив, что повышение ключевой ставки, «с одной стороны, поддержит увеличение ставок по депозитам, с другой, замедлит инфляцию и защитит средства граждан от обесценения».

Заплатить, однако, придется экономическим ростом. «Нездоровая экономика мало приспособлена для ужесточения финансовых условий, а растущие ставки по кредитам не будут способствовать увеличению потребительской активности», - говорит Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».

Для рубля решение ЦБ несет умеренный позитив, отмечает Орлова. В пятницу курс доллара опускался до минимума за месяц - 74,65 рубля, а евро едва не ушел ниже 90 рублей.

К вечеру, впрочем, рубль растерял пыл: на 21.30 он дорожает на 0,6% к доллару, до 74,9650 рубля и не меняется к евро - 90,6225 рубля.

Куда большее влияние на рубль оказывают внешнеполитические факторы, нежели изменение ключевой ставки, отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов: «Рубль сейчас - довольно политизированная валюта, и в большей степени на его укрепление повлияли новости об окончании военных учений возле границ России и возвращении войск по местам дислокации».

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