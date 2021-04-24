Как Евросоюз поставил на место друзей Лукашенко 7 24.04.2021, 8:57

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Разоблачены «схемы» братьев Каричей.

Министр иностранных дел Владимир Макей осудил введение санкций против белорусских компаний. В частности – против «Дана Астра», которая входит в группу компаний «Дана Холдингс» и которой руководят сербы братья Каричи, сообщает «Белсат».

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Владимир Макей заявил: «Взять компанию, которая строит «Минск Мир». Они даже в это трудное время, пандемическое время нашли возможность, чтобы со скидкой какой-то предоставлять квартиры нуждающимся людям. И против нее вводят санкции».

ЕС, действительно, в декабре прошлого года ввел санкции против «Дана Холдингс»/»Дана Астра», и вот как объяснили причину в официальном журнале Евросоюза:

«Владельцы «Дана Холдингс»/»Дана Астра» поддерживают тесные отношения с Александром Лукашенко. Невестка президента Лилия Лукашенко занимает в компании высокий пост. Таким образом, «Дана Холдингс»/»Дана Астра» получает выгоду от режима Лукашенко и поддерживает его».

Правда, сербские бизнесмены Каричи незадолго до введения санкций поменяли бенефициаров в своих беларуских проектах. С начала декабря прошлого года конечным владельцем активов, в том числе и «Дана Астра», стала эмиратская компания «Энтерпрайз Девелопментс Холдинг», за которой стоит бывший руководящий директор группы компаний «Дана Холдингс» Мустафа Аль Тобги.

Вернемся к якобы строительству жилья для нуждающихся. Условия реализации инвестиционного проекта «Минск Мир» для компании «Дана Астра» настолько льготные, что, на наш взгляд, скидки для нуждающихся были бы вполне уместны.

А чтобы проверить, действительно ли «Минск Мир» предоставляет скидки нуждающимся, журналисты обратились в эту компанию, где менеджер по продажам ответил следующее: «Нет, для нуждающихся у нас льготного вообще никогда не было».

То есть вопреки словам министра иностранных дел Владимира Макея, «Минск Мир» – комплекс, строящийся сербами Каричами – никаких скидок нуждающимся не предоставляет, но при этом получает ряд льгот от белорусского государства.

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