Стало известно, когда появится первое настоящее лекарство от COVID-19 в виде таблеток или капсул 24.04.2021, 9:10

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Фото: Getty Images

Оно будет лечить коронавирус на ранней стадии.

Правительство Великобритании создало рабочую группу, которая должна сделать так, чтобы к осени появились хотя бы два лекарства для лечения COVID-19 на ранней стадии в виде таблеток или капсул. Об этом пишет The Guardian.

Самые эффективные лекарства, что есть сейчас, не убивают вирус, а сдерживают иммунную систему человека. Их назначают, когда болезнь перешла в тяжелую форму, и обычно вводят через шприц или капельницу. Хотя эти препараты заметно снизили смертность, было бы здорово иметь средства, которые можно принимать дома и которые помогают выздороветь без госпитализации. Что-то такое и попытаются найти среди существующих или разработать с нуля в Великобритании, готовясь к новой волне пандемии.

The Guardian считает, что усилия сосредоточат на моноклональных антителах — белках наподобие тех, которые вырабатывает наш организм в ответ на инфекцию, но произведенных в биореакторах с запрограммированными для этого клетками. Правда, такие препараты получаются дорогими, к тому же есть опасения, что они не справятся с новыми вариантами коронавируса.

Почему все еще нет ни одного противовирусного препарата, справляющегося с SARS-CoV-2

За несколько дней до того, как правительство Великобритании объявило о своих планах, STAT обсудил поиски и разработки лекарств от COVID-19 с руководителем отдела биотехнологий консалтинговой компании Evercore ISI Джошем Шиммером. Поводом послужил его скептический отчет.

Шиммер с самого начала прогнозировал, что клинические исследования пойдут со скрипом. За все время на рынке появилось очень мало противовирусных препаратов. Наука по-прежнему плохо понимает взаимодействие вирусов с иммунной системой — достаточно вспомнить, что одни умирают от COVID-19, а другие переносят инфекцию вообще без симптомов.

Трудность с лекарствами заключается в том, что большинство людей с COVID-19 выздоравливает, причем обычно очень быстро. Когда набор данных маленький, сложно понять, помогло ли лекарство или все было бы хорошо и без него.

В отличие от вакцин, которые защищают как минимум месяцами, противовирусные препараты нужно назначить в строго определенный момент. Вскоре после этого они становятся бесполезными. Их не станешь принимать для профилактики каждый день, к тому же большинству людей они вообще не понадобятся. Все это надо как-то учесть, продумывая клиническое исследование, чтобы получить ясный и убедительный ответ.

Поскольку биологические процессы во время коронавирусной инфекции во многом остаются загадкой, компании испытывают самые разные средства и надеются, что какое-то сработает. А компаний появилось так много, что распознать действительно эффективный препарат становится еще труднее. Вдобавок фармацевтические компании, собирая и позже презентуя данные, намеренно или невольно их искажают. С COVID-19 отличить сигнал от шума чрезвычайно тяжело.

Клинические исследования можно было бы централизовать (в Великобритании так поступили еще в прошлом году, и именно там выявили самые действенные на сегодняшний день препараты для лечения COVID-19 — прим. ТАСС). Но централизованная система плохо сочетается с рыночным подходом, а этот подход в прошлом давал самые лучшие результаты. В такой системе будет меньше попыток, зато каждая даст более надежные данные. Возможно, нужен компромисс.

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