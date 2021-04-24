«Нанесен колоссальный удар по резидентурe ГРУ в Чехии» 7 24.04.2021, 9:22

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Что известно о высылаемых из Праги россиянах.

Чешские власти утверждают, что агенты Главного управления генштаба России (военная разведка, ее по старинке называют «ГРУ») взорвали в Чехии военные склады в 2014 году. Последствием этой авантюрной акции стало разрушение годами выстраивавшейся российской разведывательной резидентуры. Как сообщает Центр «Досье», среди россиян, объявленных 17 апреля персонами нон-грата, есть выпускники военных училищ, связанных с разведкой, специалист по радиовзрывателям, шифровальщик и заместитель военно-воздушного атташе, окончивший Военно-дипломатическую академию.

«Нанесен колоссальный удар по резидентурам ГРУ и СВР в Чехии. И пока прибудут новые, обживутся, поднимут агентуру, пройдет немало времени. Кроме того, теперь Чехия вряд ли закупит наш «Спутник» от ковида, а Росатом не получит выгодный контракт на достройку АЭС в Дукованах. Зато людям дадут награды и повышения», — такими невеселыми фразами описывает происходящее в Чехии источник Центра «Досье», ветеран российской разведки.

Действительно, отношения с чехами не были так плохи со времен подавления советскими войсками «пражской весны» в 1968 году. Повод для кризиса весомый: чешские власти обвинили российскую военную разведку в причастности к двум взрывам, случившимся в 2014 году на складе боеприпасов недалеко от городка Врбетице. Тогда погибли двое граждан Чехии. Очистить прилегающую к складу территорию от взрывоопасных фрагментов удалось только в 2020 году.

Геополитическую и оперативную оправданность этой акции 2014 года ставят под сомнение даже в российском разведывательном сообществе. «Возникает ощущение, что в ГРУ в последнее время разрабатывают операции, как говорится, «по приколу», просто потому, что могут, — говорит источник Центра «Досье», ветеран СВР. — Никаких оперативных целей они этим не достигли, а отношения с Чехией разрушили. А ведь там тысячи русских, чешский президент дружит с бывшим главой РЖД Владимиром Якуниным, а премьер-министр при СССР был информатором разведки. Скоро на дружбе с Чехией можно будет ставить крест».

За взрывы чешских военных складов России, судя по всему, действительно придется заплатить высокую цену. По данным Центра «Досье», уже в первой группе высылаемых из Праги чешскими властями российских дипломатов были несколько человек, вероятно, связанных со спецслужбами.

В частности, Прагу вынуждена была покинуть семья первого секретаря посольства Алексея Колмакова. Колмаков окончил Новосибирское высшее военное командное училище (НВВКУ), где курсантов готовят по военным специальностям «Применение подразделений глубинной разведки», «Применение подразделений войсковой разведки», «Применение мотострелковых подразделений». Несколько десятков выпускников НВВКУ служат в ГРУ и сидят под «крышами» российских посольств по всему миру.

Другой высланный дипломат Алексей Трякин по информации «Досье» — выпускник Тамбовского военного авиационного инженерного института (ТВАИИ). До расформирования в 2009 году в ТВАИИ готовили специалистов по авиационному радиоэлектронному оборудованию. Официально Трякин работал в Чехии представителем Минобороны России по военно-мемориальной работе.

Помощник военного атташе Виктор Будяк, также попавший в списки персон нон грата, окончил Военно-дипломатическую академию Министерства обороны, а также, по данным чешского издания Seznam Zpravy, служил в воинской части номер 29155. The New York Times называла ее секретным подразделением ГРУ по операциям в Европе, «Ведомости» в то же время утверждали, что это просто учебные курсы разведки.

Чехию покинул и выпускник Новочеркасского высшего военного командного училища связи и Алексей Тюлегенев, как сообщает «Досье» со ссылкой на свои источники, он был «шифровальщиком посольства». Тюлегенев является автором патента «Способ сжатия и восстановления речевых сообщений».

В числе персон нон грата второй секретарь посольства Константин Шевчук, учившийся в Военном университете Минобороны (ВУМО). По данным «Досье», выпускников ВУМО, особенно учившихся на факультете иностранных языков, с удовольствием берут служить в ГРУ, СВР и Пятую службу ФСБ (международного сотрудничества).

Также Центру «Досье» удалось узнать о высылке из Чехии второго секретаря посольства Антона Белова, занимавшегося в посольстве административными и финансовыми вопросами. В начале 2000-х годов он трудился в банке «Русский стандарт», затем перешел в засекреченное научно-производственное предприятие «Дельта-1», где разрабатывают оружие и боеприпасы, утверждает «Досье». На сайте «Дельты-1» сказано, что предприятие «специализируется на разработке и производстве радиовзрывателей и неконтактных датчиков для обороноспособности России».

Прагу покинули четверо первых секретарей посольства: Александр Антонов, Андрей Макаренко, Александр Мовчан, Максим Краилин, советник по политическим вопросам Александр Дудник, третий секретарь Евгений Голиков, атташе Сергей Солодухин, работники техслужбы Матвей Черемисин, Андрей Шамарин и Сергей Соколов. Последний до командировки в Прагу служил в Главном ракетно-артиллерийском управлении Министерства обороны (в/ч 93219).

По данным источника «Досье», все они имеют отношение к ГРУ и СВР. Эксперты Центра «Досье» считают, что по сложившейся традиции одни раскрытые «дипломаты» теперь будут служить в штаб-квартирах ГРУ и СВР, преподавать в академиях, других отправят в военные округа или переведут в посольства дружественных стран: в Армению, Азербайджан, Таджикистан, Киргизию, Сербию, Китай, Монголию, Индию и Кубу.

В настоящее время Чехия и Россия продолжают взаимные высылки дипломатов. В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов объявили Словакия, Эстония, Латвия и Литва.

Мерами на дипломатическом фронте российско-чешское противостояние не ограничилось. 21 апреля чешские силовики задержали минимум пятерых участников военизированной группы «Чехословацкие военные в резерве за мир», которых подозревают в участии в военных действиях на Донбассе на стороне сепаратистов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в вербовке новых бойцов. Координацией движения предположительно занимались сотрудники российского посольства.

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