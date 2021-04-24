Юра «Лес» и «сенатор» из Шклова: как у белорусов крадут древесину 11 24.04.2021, 9:29

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Новое расследование о «схематозниках» при власти.

В последнее время вновь много информации о том, что вырубка леса идет невиданными темпами, однако цены на внутреннем рынке при этом заоблачные. Частично на рост цен влияет удорожание леса на внешних рынках. Но второй фактор – это бездумная политика «крепких хозяйственников», сообщает телеграм-канал «Ник и Майк».

«Мы уже рассказывали, что главный схематозник по всем вопросам, связанным с деревообработкой – Юра «Лес» Назаров. Продолжим рассказывать про этого деятеля», — пишет телеграм-канал.

Надо сказать, что в большую политику его привел крепкий хозяйственник из Шклова Александр Попков (агроном колхоза «Искра», председатель колхоза имени Андреева, зампредом Шкловского райисполкома, председателем Шкловсокго Совета депутатов, директором агропредприятия «Шкловское» и даже первый секретарь Шкловского РК КПБ). Ныне этот мастер на все руки – сенатор (причем из числа тех, кого назначает лично дед – про Шклов вы сами все понимаете) и заодно по совместительству крышует Юру «Леса».

В начале года проводились закрытые аукционы, на которые допускались только госпредприятия. В итоге они приобретали сырье по низким ценам и могли продолжать работать. Сейчас Минлесхоз пиломатериалы для внутреннего рынка выставляет на экспортную сессию. В итоге белорусским компаниям приходится бороться с европейскими, и даже МАЗ и МТЗ не могут купить доску для упаковки своей продукции.

Что уж говорить про частников, у которых вообще никаких привилегий не осталось. В итоге малый и средний бизнес в этой сфере вымирает быстрее мамонтов в ледниковый период.

Сейчас Юра «Лес» вместе с министром лесного хозяйства Дрожжиком мутят новый схематоз:

- отменить льготы по декрету №6 и обязать всех торговать через биржу;

- увеличить в два раза биржевой сбор (председатель биржи Осмоловский, который ранее заведовал в управделами конторой по обслуживанию дипкорпуса и официальных делегаций «Дипсервис», потирает ручки);

- установить пошлины на пиломатериалы (5 евро / куб).

Бумажной волокитой по этому вопросу занимается замминистра лесного хозяйства Креч.

В общем, бизнесу будет еще тяжелее, а на деревянный сруб простому белорусу нужно теперь копить всю жизнь.

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