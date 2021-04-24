Какой вакциной привился Путин: доктор указала на нестыковки 3 24.04.2021, 9:44

5,470

Кремль сделал из события тайну за семью замками.

Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой Екатерина Амосова проанализировала, насколько реально, что президент России Владимир Путин прививался именно российской вакциной Спутник V.

"Российские власти гораздо более закрыта, чем наша. Но и у нас возникают вопросы по вакцинации наших чиновников на публику: что это на самом деле было – Covishield, витамин C или Moderna. А в отношении Путина вопросов еще больше", – признала эксперт во время чата на "Главреде".

Она напомнила, что вакцина Спутник V – это очень политизированная тема. В то же время даже Бразилия закупила именно российскую вакцину.

"Однако здесь возникает другой вопрос – тромбозов. Сейчас весь мир обсуждает такой побочный эффект от вакцин как возникновение тромбозов в необычных местах (например, в венах головного мозга или органов брюшной полости в сочетании с уменьшением количества тромбоцитов после вакцинации AstraZeneca; такие случаи фиксируют США и после вакцины Johnson & Johnson). Это случается нечасто, но случается. AstraZeneca и Johnson & Johnson – это векторные вакцины, и факт возникновения после них тромбозов установлен. Не исключено, что сам вектор приводит к такому иммунному поражению крови", – отметила врач.

При этом Амосова напомнила, что и российский Спутник V – это также векторная вакцина.

"Как у нее по тромбозам? Но на этот вопрос мы вряд ли когда получим ответ", – резюмировала доктор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».