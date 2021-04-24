Результаты санкций США против России оправдали расчеты Вашингтона 5 24.04.2021, 9:59

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Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Результаты новых санкций США в отношении России «достаточно близки» к тем результатам, на которые рассчитывал Вашингтон.

Об этом заявил Далип Сингх, заместитель директора Национального экономического совета США, сообщает «Голос Америки».

По словам Сингха, целью США были действия в пропорциональной манере. США также стремились продемонстрировать, что если Россия не изменит своего поведения или пойдет на эскалацию напряженности, она заплатит намного более высокую цену.

В пятницу министр обороны России заявил, что войска, ранее переброшенные к границам с Украиной, вернуться на базы. Усиление российских группировок вызвало опасения о возможности войны.

На прошлой неделе президент США Джо Байден ввел новые санкции в отношении России, чтобы наказать ее за вмешательство в американские выборы, кибератаки и иные действия. Байден также подписал указ, позволяющий легко расширить санкции в отношении России в случае необходимости. Тогда Байден подчеркнул, что не стремится к к эскалации конфликта с Россией.

Эти меры – лишь часть широкой стратегии, которую администрация Байдена использует в отношении России.

«Это лишь инструмент, с помощью которого реализуется стратегия, создавая возможности для дипломатического процесса, – сказал Сингх – В случае с Россией, цель процесса – более стабильные и предсказуемые отношения».

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