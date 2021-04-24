Еще два украинских исполнителя отказались участвовать в «Славянском базаре»? 23 24.04.2021, 10:16

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Их имена пропали из афиши.

Олег Винник и Элина Иващенко исчезли из программы «Славянского базара в Витебске», сообщают «Народные новости Витебска».

Украинские исполнители Винник и Иващенко, недавно представившие совместный трек «Діаманти» были заявлены в гала-концерте торжественного закрытия фестиваля, однако теперь их в афише «Славянского базара» нет.

Ни в украинской прессе, ни на официальных страницах Олега Винника и Элины Иващенко никаких сообщений о том, что они отказались от выступления в Витебске, найти не удалось.

Интриги добавляет то, молодая певица в прошлом году принимала участие конкурсе молодых исполнителей «Витебск-2020». При этом она не только заняла первое место, но и стала лауреаткой специальной премии Александр Лукашенко «Славянская надежда».

Ранее стало известно, от участия в витебском фестивале отказался ряд артистов, например, Наташа Королева и Александр Буйнов, а кроме того отказались вести концерты сразу трое ведущих из Украины.

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