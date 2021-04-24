Цирк уехал, клоуны остались: три нюанса отвода войск РФ от границ Украины 5 Николай Сунгуровский, «Новое время»

24.04.2021, 10:28

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иллюстрационное фото

Не следует торопиться с реакцией на действия и заявления Кремля.

Как принято говорить в дипломатических кругах — есть нюансы

Нет сомнений, что распоряжение Шойгу о завершении учебных маневров и возвращении войск на места постоянной дислокации будет преподнесено российской пропагандой как подтверждение миролюбивых намерений России и «безосновательной агрессивной истерии украинской хунты и ее западных патронов». Нет сомнений и в том, что на эту наживку клюнут определенные европейские политики и лоббисты российских интересов, которым антироссийские санкции стоят поперек горла. Однако, Украине, ее партнерам и союзникам не следует торопиться с реакцией. Как принято говорить в дипломатических кругах — есть нюансы.

Во-первых, масштабы мероприятий по перегруппировке войск и самой созданной группировки не соразмерны с целями учений. Обычно для проведения подобных учений используется принцип «обозначения»: для обозначения определенной группировки войск реально задействуются несколько тактических, оперативно-тактических формирований, остальные тренируются в местах постоянной дислокации — физически и на картах. В нашем же случае наблюдается создание явно избыточной для обычных учений группировки, большая часть которой в самих учениях участия не принимала (по оценке российского военного эксперта Шамиля Гареева): ни в Крыму, ни тем более на восточных границах Украины.

Не исключаю, что наращивание крупной группировки войск можно частично сымитировать (лагеря под Воронежем и в Крыму) и даже выставить напоказ иностранным обозревателям и разведкам. Однако сымитировать, например, передислокацию Каспийской флотилии и десантных кораблей Балтийского и Северного флотов невозможно. Но тогда это не обычные учения, а комплексная операция, целями которой являются: демонстрация силы; «принуждение к дружбе» (и Украины, и Запада); вскрытие оборонного потенциала Украины; оценка хваленой политической солидарности и возможностей «коллективного Запада» в противостоянии российской агрессии.

Возможно, то, что мы наблюдаем в этот раз, является новинкой в российском военном искусстве. Ну что ж, успехов! Надеюсь, со временем эксперты оценят, в какую копеечку влетела такая новинка. Могу лишь предложить общую формулу для расчетов: «весенняя кампания + не менее масштабные осенние учения «Запад 2021» + «карманные» расходы (то, что осядет в карманах устроителей всей этой военной фантасмагории). Что-то мне подсказывает, что, судя по достаточно конструктивной реакции на все это и Украины, и Запада, показатель «эффективность/стоимость» этой новинки окажется не в пользу России.

Во-вторых, еще неизвестно, какая часть российской группировки (подозреваю, что большая) останется на границах с Украиной. И связано это будет не с подготовкой к учениям «Запад 2021», хотя по оценкам некоторых экспертов, подготовка к масштабным учениям начинается за полгода до их начала. Однако это касается подготовки в основном планирующих документов и создания логистической базы учений, но никак не масштабной переброски войск (если, конечно, это не упомянутая выше новинка российского военного искусства).

Скорее всего, это связано с тем, что в Кремле еще не сформулировали официальный ответ и повестку дня на предложенный Байденом саммит с Путиным. Пока же то, что происходит, похоже на их заочный разговор, разогрев перед разговором с глазу на глаз.

В-третьих, и это следует из некоторых пассажей из обращения Путина к Федеральному собранию, Россия не готова к резкой конфронтации с Западом, испытывая на себе все более жесткие санкции, но и не хотела бы сдавать позиции, расставаться с образом «грозного международного беспредельщика». Исходя из этого, Кремль заинтересован в сохранении созданной им ситуации на границах с Украиной, грозящей перерасти в реальное военное столкновение.

Что требуется от Украины — не паниковать, проявлять бдительность, консолидироваться, готовиться к схватке. Поскольку, если Украина — навсегда, то навсегда и ее соседство с недружелюбной (в обозримой перспективе) Россией.

Николай Сунгуровский, «Новое время»

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