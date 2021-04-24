Луканомика идет на дно 8 24.04.2021, 10:43

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Представители бизнеса и инвесторы вынесли свой вердикт.

За первый квартал экономика Беларуси немного «выросла», однако эксперты не видят серьезных поводов для оптимизма. Внутренняя среда не способствует устойчивому экономическому росту, зарубежные наблюдатели прочат нашей стране мрачное будущее, пишут naviny.online.

Мрачные перспективы

За первый квартал главный макроэкономический показатель — валовой внутренний продукт — вырос на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К слову, в первом квартале прошлого года ВВП сократился на 0,3% на фоне недопоставок российской нефти и сокращения экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений.

В этом году проблем с импортом нефти Беларусь не испытывает, а мировой рынок калийных удобрений растет. Поэтому экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений увеличивается. Как следствие, на фоне низкой базы прошлого года зафиксирован небольшой восстановительный экономический рост.

Однако это мало кого вдохновляет. Кредиторы предполагают, что в Беларуси будут наблюдаться в лучшем случае низкие темпы экономического роста (если страна не столкнется с новыми шоками).

С этим прогнозом в целом согласны и эксперты Объединенного венского института. Он создан в 1990-е Министерством финансов и Центральным банком Австрии совместно с Международным валютным фондом и несколькими другими международными организациями для обучения главным образом представителей государственных органов из стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.

В апрельском прогнозе, который подготовили эксперты Объединенного венского института, подчеркивается, что «Беларусь переживает период политических и экономических потрясений».

И хотя эксперты Объединенного венского института ожидают небольшой (в пределах 1,5%) восстановительный рост белорусской экономики в текущем году, в целом их ожидания негативные.

«Россия остается единственным источником внешнего финансирования Беларуси, новое кредитование может быть обусловлено жесткими политическими уступками. Учитывая растущие финансовые ограничения и глубоко укоренившиеся структурные проблемы, экономические перспективы Беларуси довольно мрачные», — прогнозируют аналитики Объединенного венского института.

Белорусские экономисты еще в конце прошлого года решили узнать у представителей бизнеса, как те или иные меры государственной политики могут повлиять на экономическую ситуацию в стране. Для этого включили соответствующие вопросы в опрос, который проводился Исследовательским центром ИПМ и компанией MIA Research. В опросе приняли участие 211 представителей бизнеса.

Предприниматели выделили несколько ключевых моментов. По их мнению, снижение налогов и упрощение их администрирования вкупе с прекращением преследования граждан за политические взгляды сильно бы улучшило экономическую ситуацию в стране.

А вот меры, которые в Беларуси в последнее время на слуху (печатание денег для поддержки госсектора; жесткое регулирование цен; создание крупных холдингов на базе госпредприятий), могут экономическую ситуацию усугубить, считают представители бизнеса.

Оценка потенциального влияния отдельных мер государственной политики на экономическую ситуацию в Беларуси

Рисков много

Опасения, что экономическая ситуация может развиваться не лучшим образом, порождает негативные ожидания в экономике.

С октября прошлого года Исследовательский центр ИПМ регулярно проводит опросы клиентов Бизнес-школы ИПМ (ежемесячно опрашиваются от 65 до 125 топ-менеджеров и собственников компаний). Средняя оценка уровня рисков по пятибалльной шкале — 4,5 балла. Половина опрошенных бизнесменов указала, что считает риски для своей деятельности высокими, другая половина — очень высокими.

Основные барьеры, которые выделяют предприниматели, — высокая неопределенность, нестабильность макроэкономической среды, недоверие к правовой среде и низкий спрос на свою продукцию. В марте к числу барьеров, который бизнес в ходе опросов стал называть значимыми, добавилось административное регулирование цен.

Риски и барьеры, которые видят предприниматели, порождают негативные ожидания. Чтобы такие ожидания снижались, властям необходимо уменьшать уровень экономической неопределенности и общественно-политической напряженности внутри страны, считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

В условиях, когда такой уверенности нет, а экономическая и политическая ситуация остается сложной, белорусские компании не строят далеких планов, максимум — на квартал.

«Долгосрочные инвестиции в такой среде — большая редкость», — подчеркнул Чубрик, комментируя результаты опроса бизнеса.

Пока экономические перспективы Беларуси действительно довольно мрачные, соглашается старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб с прогнозом Объединенного венского института и мнением других экономистов.

«Единственный светлый лучик в том мрачном будущем, которое у страны может быть, связано с усилиями Нацбанка. Центральный банк, несмотря на негативные политико-экономические события, старается обеспечивать финансовую и ценовую стабильность в стране», — подчеркивает Иосуб.

Усиление экономических проблем проистекает из политической напряженности, и до тех пор, пока этот фактор продолжает действовать, будут сохраняться высокие риски для экономики, считает эксперт.

«Из-за сложившейся ситуации ожидания экономических агентов (предприятий и населения) ухудшились, доступ Беларуси к международным финансовым рынкам затруднился, и страна оказалась под санкциями. Лучшее, что в будущем можно ожидать при сохранении нынешней политической ситуации, — относительную финансовую стабильность, если ее удастся сохранить Нацбанку», — резюмировал Иосуб.

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