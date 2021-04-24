Госдепартамент США вызвал «на ковер» временного поверенного в делах России 3 24.04.2021, 10:45

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Это произошло из-за дестабилизирующих действий Кремля.

Временного поверенного в делах России в США вызвали в Госдепартамент из-за «дестабилизирующих действий» страны в Евро-Атлантическом регионе. Об этом сообщает бюро Госдепартамента по делам Европы и Евразии.

Также Госдепартамент решил выразить поддержку Чехии, говорится в сообщении.

Ранее посла США в России Джона Салливана вызвали в российский МИД на «тяжелый разговор». Это произошло после того, как 15 апреля Белый дом ввел новые санкции из-за «вредоносной внешней деятельности» российских властей. Санкции затронули госдолг России, российские технологические компании и физических лиц, в частности, чиновников из Крыма. Также Вашингтон заявил о высылке десяти российских дипломатов.

17 апреля власти Чехии сообщили, что предполагаемые сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов могут быть причастны к взрывам на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Это привело к обострению дипломатических отношений между Россией и Чехией — страны взаимно выслали дипломатов противоположной стороны. Кроме того, в знак солидарности с Чехией российских дипломатов выслали Латвия, Литва, Эстония и Словакия.

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