Медики обнаружили новый ключ к долголетию 4 24.04.2021, 10:52

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Назван фактор, который существенно продлевает жизнь.

Большинство людей считают, что секрет долголетия кроется лишь в отказе от вредных привычек, здоровом образе жизни и правильном питании. Однако важную роль играет даже само отношение к собственному существованию в целом, пишет lenta.ua.

Согласно результатам исследования американских ученых из Медицинской школы Бостонского университета, позитивные эмоции не только увеличивают продолжительность жизни, но и снижают риск развития депрессии, а также способствуют улучшению здоровья сердечно-сосудистой системы и повышению устойчивости к простуде.

Специалисты провели два вида независимых друг от друга наблюдений. В ходе первого они изучали поведение женщин-медсестер, а в ходе второго — мужчин-ветеранов. В обеих группах нашлись те, кто относится к жизни более позитивно или негативно. Однако среди оптимистично настроенных людей показатель продолжительности жизни был гораздо выше, чем в пессимистичной группе, сообщает Express. Врачи оценивали физическое и психическое состояние своих пациентов, а также регулярно фиксировали наличие вредных привычек у них.

Адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли отметила, что люди, сохраняющие позитивное отношение к жизни, живут на 11-15% больше по сравнению с теми, кто относится к своему существованию критически. «Наши результаты предполагают возможность того, что повышенный уровень оптимизма может способствовать долголетию и здоровому старению», — отметила ученый.

Однако, психиатры до сих пор теряются в догадках, почему положительные эмоции влияют на продолжительность жизни. Ли отметила, что среди позитивных и оптимистичных людей чаще всего наблюдается тенденция к достижению собственных целей и амбиций. Кроме того, им лучше всего удается контролировать свои эмоции во время стресса.

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