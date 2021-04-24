закрыть
24 апреля 2021, суббота, 12:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Война на Донбассе: на передовой самоликвидировался боевик «ДНР»

10
  • 24.04.2021, 11:06
  • 4,798
Война на Донбассе: на передовой самоликвидировался боевик «ДНР»

Террорист участвовал в пророссийских митингах и «референдуме» 2014 года

Стало известно, что 23 апреля «бригаду 200» пополнил очередной защитник «русского мира», который воевал на Донбассе. От болезни умер боевик «ДНР» Виталий Белик по кличке «Лом», которого «скорая» забрала непосредственно с передовой позиции, на которой тот нес службу. Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer, передает sprotyv.info.

Террорист Белик — участник пророссийских митингов и т.н. «референдума 11.05.2014». Состоял в бандформировании бригада «Восток». Активист Красноармейской городской ячейки общественной организации «Суть времени».

В 2017 обращался в медицинские учреждения т.н. «ЛДНР». Занесен в базу «Миротворца».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Проситель из приемной
Проситель из приемной Ирина Халип
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды
Павел Севярынец дасканала разумее каштоўнасць свабоды Мiхась Скобла
Шах и мат
Шах и мат Telegram-канал «Письма к дочери»
Куда пропал миллион?
Куда пропал миллион? Константин Скуратович