Что происходит с делом Чижа? 3 Марина Коктыш, «Народная воля»

24.04.2021, 11:12

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Вокруг опального олигарха установилась «завеса молчания».

До сих пор нет ни одного официального комментария силовых структур по поводу судьбы основателя кампании «Трайпл». Какие обвинения ему предъявлены?

Трудный март

Информация о том, что задержан известный бизнесмен, основатель кампании «Трайпл» Юрий Чиж, появилась 17 марта, а задержали его 15-го. Сообщалось, что к Чижу якобы есть претензии по поводу неуплаты налогов и что нынешнее уголовное дело перекликается с тем, что было возбуждено в отношении него в 2016 году.

Любопытно, что пять лет назад Юрия Чижа тоже задерживали в марте – 11 числа, он пытался скрыться от правоохранителей, но ему так и не удалось пересечь границу: объявили план «Перехват». Похоже, март оказался не самым удачным месяцем для некогда влиятельного владельца империи «Трайпл». Да и от успешной империи сегодня уже мало что осталось…

«Когда Чиж узнал, что у нас появились доказательства его вины и началась выемка документов в офисах, он сел в автомобиль и попытался скрыться, – рассказывал журналистам тогдашний председатель КГБ Валерий Вакульчик. – Сначала он ехал в сторону литовской границы, потом в сторону польской, но был задержан и доставлен в СИЗО».

Вакульчик говорил, что решение о задержании Чижа принимал лично он, без предварительного согласования с Александром Лукашенко.

Кто в этом сезоне отдавал команду на задержание Чижа, пока не известно. Нынешний председатель КГБ Иван Тертель пока охотно комментирует дело о покушении на Лукашенко, а вот про Чижа – ни слова.

Молчат и пресс-службы КГБ и Следственного комитета. Адвокат Чижа также хранит молчание. Впрочем, про адвоката как раз и неудивительно – он выполняет указания своего клиента, а Юрий Чиж всегда был против огласки подробностей своих дел в средствах массовой информации и был крайне немногословен в своих комментариях. А в последнее время и вовсе предпочитал минимизировать общение с прессой. Как говорится, слово не воробей, а проблем и без интервью хватает…

В 2016 году Юрия Чижа подозревали в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По словам экс-главы КГБ Валерия Вакульчика, сумма ущерба по этому уголовному делу составляла около 12 миллионов долларов. Чижу грозило до 12 лет лишения свободы, однако до суда дело не дошло, бизнесмен оказался на свободе.

Можно было бы предположить, что как раз в марте 2021 года истек тот самый пятилетний срок, за который Юрий Чиж предположительно должен был выплатить миллионы долларов в доход государства, однако эта версия отпадает. Дело в том, что в сентябре 2016 года КГБ официально прокомментировало факт освобождения бизнесмена из следственного изолятора и отрапортовало: «Подозреваемый признал вину и возместил ущерб, нанесенный государству, поэтому все решения по этому уголовному делу принимались в соответствии со статьей 88-1 УК РБ «Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба, уплаты дохода, полученного преступным путем».

Подписка о невыезде

В последнее время юристы Юрия Чижа работали не покладая рук. Бизнесмен вел немало судебных тяжб, в том числе и со своими бывшими партнерами. Известно, что у Чижа по одному из таких дел было арестовано имущество, которое он отчаянно пытался вывести из-под санкций.

А в мае минувшего года во время одного из судебных заседаний вообще выяснилась любопытная деталь: оказывается, Чиж был под подпиской о невыезде! Об этом стало известно в Ногинском городском суде (Россия), куда с иском о разделе части совместно нажитого с супругом имущества к Юрию Чижу обратилась его супруга Светлана. В иске речь шла в том числе и об акциях ЗАО «Торговый дом «БелАЗ», которые находились в их совместной собственности, однако три года назад Чиж их продал по номиналу. Светлана Чиж заявила, что узнала об этом поздно и акции были проданы без ее согласия. Так именно во время этого разбирательства и выяснилось, что Юрий Чиж находится под подпиской о невыезде по уголовному делу с 2016 года. Если это правда, выходит, Чиж не все свои миллионы отдал государству? Иначе почему с него не сняли подписку о невыезде?

И если Чиж на самом деле был невыездным даже в Россию, то почему в новостях о его недавнем задержании сообщалось, что он недавно вернулся из Москвы? Или он был невыездным чисто формально, для суда?

Одним словом, вопросов много. Но ответов на них, к сожалению, пока нет. Дело Чижа просто блекнет на фоне новостей о якобы предотвращенном государственном перевороте.

Некоторые белорусские бизнесмены говорят, что, мол, Чижу все равно сейчас не позавидуешь: у человека, который второй раз оказался в СИЗО, есть весьма реальный шанс оказаться в колонии.

Впрочем, на наш взгляд, еще рано «хоронить» владельца тонущей империи «Трайпл». Как говорилось в одном хорошем фильме, никогда не жалей человека, у которого есть собственный вертолет, – он еще может взлететь… Не исключено, что и на этот раз для Юрия Чижа все закончится не самым печальным образом – Фортуна может ему улыбнуться. Другой вопрос, сколько ему придется заплатить за эту улыбку. Но в данном случае, думается, Чиж за ценой не постоит: лучше голым, но на свободе.

Что с банкротством «Трайпла»?

20 мая минувшего года в экономический суд Минска поступило заявление от ООО «Трайпл» об экономической несостоятельности. Дело было принято к рассмотрению, назначили антикризисного управляющего, была назначена финансово-экономическая экспертиза. В конце января этого года судья Экономического суда Донат Добровольский вынес определение об отложении рассмотрения дела, в котором говорилось: «Разбирательство дела отложить на 26.02.2021». Однако какое решение по «Трайплу» было принято в феврале – нигде не сообщалось.

«Народная Воля» уточнила, как обстоят дела с банкротством «Трайпла», у антикризисного управляющего ООО «Управляющая компания «Советник» Марины Иванович.

«Пока ничего не поменялось, никаких новостей нет, – сказала Марина Васильевна «Народной Воле». – Действительно, было назначено заседание суда на конец февраля, оно состоялось, но на данный момент никакого судьбоносного решения для компании не принято. Не изменилась стадия дела о банкротстве, пока не установлено нового срока, когда будет разрешено дело. Думаю, еще месяц-другой такая ситуация может продолжиться. К тому же есть разногласия среди кредиторов по поводу дальнейшей судьбы предприятия…

Но, как ни крути, суд все равно должен принять решение по поводу дальнейшей судьбы компании «Трайпл». Каким оно будет – покажет время».

Марина Коктыш, «Народная воля»

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