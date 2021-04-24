Скандал со «Спутник V»: в Словакии выдвинули ультиматум РФ 4 24.04.2021, 11:16

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фото: reuters

Договор о покупке вакцины будет опубликован даже без согласия страны-поставщика.

Власти Словакии намерены опубликовать контракт на закупку вакцины от коронавируса «Спутник V», даже если Россия выступит против.

Об этом заявил министр здравоохранения страны Владимир Ленгварский, сообщает газета Pravda.

По его словам, власти Словакии уже сообщили российской стороне о своем намерении и готовы подождать ответа «максимум несколько дней».

Министр подтвердил, что если договор на закупку препарата будет опубликован без согласия Москвы, Словакии могут грозить финансовые санкции.

После закупки российской вакцины Спутник V в Словакии разгорелся политический кризис. Тогдашний премьер-министр Игорь Матович заказал для страны российскую вакцину втайне от других партий. Его соратники по коалиции резко осудили такой шаг. Против использования российской вакцины также выступила президент Словакии Зузана Чапутова.

12 марта на фоне скандала подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи. Затем об отставке объявили министр образования Бранислав Грелинг, глава МИД Иван Корчок и министр экономики Рихард Сулик.

Скандал разгорелся с новой силой, когда Словацкий государственный институт контроля за лекарствами сообщил, что Россия продала Словакии вакцину «Спутник V», которая отличается от одобренной научным журналом The Lancet.

15 апреля президент Словакии Зузана Чапутова потребовала рассекретить договор о поставке российской вакцины.

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