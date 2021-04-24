Каналы Медведчука заблокировали в украинском YouTube

Каналы Медведчука заблокировали в украинском YouTube1
- 24.04.2021, 11:55
Но не полностью.
Попавшие под санкции СНБО каналы из так называемого пула Медведчука заблокировали в YouTube для просмотра в Украине, однако часть контента все еще доступна, сообщает liga.net.
Если вбить в поиск названия каналов 112 Украина, Zik или Newsone, то Youtube отобразит их. Однако при попытке перейти на сам канал будет написано, что он недоступен для просмотра в Украине.
Также нельзя посмотреть некоторые видео, загруженные ранее на каналы. YouTube объясняет, что контент заблокирован в домене Украины по требованию государственных органов.
В то же время доступны опубликованные записи эфиров канала Перший незалежний, который создали якобы сотрудники каналов Медведчука после февральских санкций.
Не заблокирован и эфир Першого незалежного на YouTube-аккаунтах подсанкционных каналов.
Кроме того, если YouTube-аккаунт «Телеканал Zik» заблокирован, то аккаунт «ZIK UA TV» остается в открытом доступе.