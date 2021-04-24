Какие документы выдают белорусам после полной вакцинации от коронавируса 4 24.04.2021, 11:59

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Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Информацией поделились сотрудники медицинской сферы.

По данным Минздрава, на 21 апреля более 211 тысяч человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 75 тысяч — прошли полный курс вакцинации. Читатели поинтересовались у tut.by, какие документы сейчас получают привитые белорусы.

Полный этап вакцинации с интервалом в 21 день между двумя дозами прививки уже успели пройти белорусы из приоритетных групп: медработники, преподаватели.

Марина — врач одной из минских больниц. Как только появилась возможность, она в рядах первых попала на вакцинацию (тогда предлагали только российский «Спутник V»). Первый укол от коронавируса сделала в январе, второй — в феврале. После каждого ей на руки выдали справку с информацией о том, чем она привилась и в какой день.

— Что-то вроде выписки, — объясняет Марина. — Но о том, где и кому она может пригодиться, я ничего не слышала.

Анна тоже работает в медицинской сфере. Вакцинировалась также российским «Спутником V», но гораздо позже — второй укол врач сделала 21 апреля. После процедуры ей также выдали выписку из поликлиники.

— Во врачебных чатах «гуляет» образец специального сертификата о вакцинации против коронавируса — на двух языках (русский и английский), который якобы будет официальным от Минздрава. Его на всякий случай распечатала, когда шла за вторым уколом, — рассказывает Анна. — Мне заполнять его не стали, сказали подождать: вроде бы через две недели начнут выдавать всем желающим, прошедшим вакцинацию, какие-то официальные документы.

В некоторых поликлиниках Минска висят объявления о том, что документы о вакцинации будут выдаваться врачом после второго укола. По-прежнему не до конца ясно, что это будет — справка или более «солидный» документ в формате сертификата.

Напомним, с середины апреля минчан, которые записывались на прививку в своих поликлиниках, стали массово приглашать на вакцинацию.

Успевшие сделать первый укол на руки получают выписки о выполненной процедуре. Однако, судя по фото наших читателей, как минимум в четырех поликлиниках Минска такие выписки имеют совершенно разный вид.

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