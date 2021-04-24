Путин приказал ударить по своим 5 Алексей Мельников

24.04.2021, 12:01

3,720

Уборщица в чешском посольстве ответит за то, что Чепигу-Мишкина с их кремлевским начальством снова обвиняют.

Плохая новость пришла под выходные, когда Россия отходила ко сну.

Вчера, ближе к ночи, заработала по площадям «артиллерия» - был опубликован ударный указ Путина о «применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств».

Но пострадают, как видно, из текста указа – россияне.

Посольства иностранных держав в России имеют право нанимать на работу российских граждан. Таким образом они создают рабочие места.

Путин в своем указе предписал, во-первых, ограничить возможность для российских граждан заключения таких договоров, во-вторых, прекратить действие части договоров, заключенных до вступления силу его указа.

Последнее примечательно. Задним числом Путин вмешивается в отношения россиян со своими работодателями и разрывает договора, к которым он не имеет никакого отношения. Он лишает людей, их семьи дохода. И это сегодня, когда работу найти трудно.

Число пострадавших лиц неизвестно.

Путин предписывает своим указом правительству «обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав граждан Российской Федерации при прекращении … договоров».

Что это такое – не очень понятно. Он собирается за счет бюджета выплатить деньги за разорванные контракты? Трудоустроить людей на ту же зарплату и те же условия?

Если вас – российские власти, заклинило в противостоянии с Соединенными Штатами, Чехией, Польшей, Болгарией, странами Балтии и др., то ограничьтесь высылками иностранных дипломатов.

Не надо втягивать в свои проблемы, в провалы своей внешней политики обычных российских граждан. Уборщица в чешском посольстве не виновата в том, что Чепигу-Мишкина с их кремлевским начальством снова обвиняют – на этот раз во взрывах.

Алексей Мельников, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».