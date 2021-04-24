Экономика Европы превзошла все ожидания 24.04.2021, 12:06

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Восстановление от последствий пандемии идет впечатляющими темпами.

Главный экономист IHS Markit рассказал о перспективном будущем.

Экономика стран еврозоны превзошла ожидания экспертов и показала высокие темпы восстановления от последствий пандемии коронавируса, пишет сайт lenta.ru.

Индекс деловой активности (PMI) от агентства IHS Markit, составляемый на основе опроса топ-менеджеров крупных компаний, в апреле вырос с 53,2 до 53,7 балла. Согласно правилам составителей, значение выше 50 свидетельствует о том, что в стране (или группе стран) наблюдается рост деловой активности.

По словам главного экономиста IHS Markit Криса Уильямсона, результаты еврозоны оказались неожиданными для аналитиков, поскольку во многих странах были заново введены ограничительные меры с целью сдержать распространение вируса. Обычно в таких условиях происходят снижение деловой активности и экономический спад, однако в реальности произошло обратное.

Кроме того, опрошенные IHS Markit корпорации рассказали о позитивных ожиданиях от ближайшего будущего. В скором будущем ожидается рост расходов на услуги — по сравнению с последними несколькими месяцами, когда главными драйверами роста была промышленность.

Этому поспособствует частичное открытие отдельных секторов экономики в разных странах, ожидаемое с начала мая.

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