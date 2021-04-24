Павел Климкин: Мне все равно, что будет с Лукашенко – мне важно, что будет с Беларусью 24.04.2021, 12:32

1,482

Павел Климкин

Нельзя позволить диктатору использовать Беларусь для военных целей Кремля.

Важнейшая задача для Украины и Запада – не дать Путина использовать Беларусь в своих агрессивных целях, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он сказал в интервью «НВ», опубликованном 23 апреля.

На вопрос журналиста, что будет, если Путин договорится с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко о еще большей интеграции государств, в частности в военной сфере, Климкин ответил: «Он Лукашенко «съест».

«Мне все равно, что будет с Лукашенко – мне важно, что будет с Беларусью. И я очень побаиваюсь, что Путин весьма последовательно «проглотит» Беларусь и договорится с Лукашенко об официальном размещении российских войск на территории этой страны. Для нас это будет означать еще одну угрозу на северном направлении, буквально в нескольких километрах от нашей границы, и не нужно будет даже войска подводить», – отметил дипломат.

По его словам, не дать Путину это сделать – мегазадача, которая сейчас стоит перед Украиной вместе с Западом.

22 апреля Лукашенко и Путин встретились в Москве. Перед началом встречи Лукашенко отметил, что Беларусь и РФ согласовали 26–27 дорожных карт по интеграции на уровне правительств двух стран. Сами переговоры длились почти четыре часа, что именно на них обсуждалось – неизвестно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».