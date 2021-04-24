Корабль Crew Dragon Илона Маска с экипажем пристыковался к МКС: прямая трансляция 1 24.04.2021, 12:48

Космический корабль стартовал во Флориде в пятницу.

Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию, пишет сайт ria.ru.

Корабль стартовал во Флориде в пятницу. Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12.08 мск) в субботу.

«Четверо астронавтов SpaceX (миссии - ред.) Crew-2 пристыковали Crew Dragon Endeavour к станции сегодня в 5.08 по восточному времени через день после запуска», - говорится в Twitter МКС.

На борту корабля находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.

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