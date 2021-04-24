Корабль Crew Dragon Илона Маска с экипажем пристыковался к МКС: прямая трансляция

Корабль Crew Dragon Илона Маска с экипажем пристыковался к МКС: прямая трансляция1
- 24.04.2021, 12:48
Космический корабль стартовал во Флориде в пятницу.
Космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится международный экипаж из четырех человек, в автоматическом режиме пристыковался к Международной космической станции, НАСА ведет прямую трансляцию, пишет сайт ria.ru.
Корабль стартовал во Флориде в пятницу. Crew Dragon пристыковался к МКС примерно в 5.08 по Североамериканскому восточному времени (около 12.08 мск) в субботу.
«Четверо астронавтов SpaceX (миссии - ред.) Crew-2 пристыковали Crew Dragon Endeavour к станции сегодня в 5.08 по восточному времени через день после запуска», - говорится в Twitter МКС.
SOFT CAPTURE CONFIRMED 🐉 @SpaceX’s Crew Dragon spacecraft docked to the @Space_Station with astronauts @astro_kimbrough, @Astro_Megan, @Aki_Hoshide and @Thom_astro on board at 5:08 a.m. ET.— NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 24, 2021
Tune in: https://t.co/YeWrpz41EN pic.twitter.com/1uHgiNZpR5
На борту корабля находятся астронавты НАСА Роберт Шейн Кимбро и Меган Макартур, а также французский и японские астронавты Тома Песке и Акихико Хосидэ. Для созданного компанией SpaceX Илона Маска корабля Crew Dragon это второй регулярный рейс на МКС, а предварительный испытательный полет с двумя астронавтами состоялся в мае 2019 года.