Видеохит: Огромный крокодил открыл для себя прелести водной горки 1 24.04.2021, 13:01

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Чешуйчатый весельчак из Марокко устроил необычный аттракцион.

Все, кто любит кататься с водных горок, но не может делать это каждый день, наверняка позавидуют этому крокодилу, пишет 120.su.

Чешуйчатый весельчак, снятый на видео в крокодильем парке «Agadir Crocodile park» (Драрга, Марокко), то и дело скользит по воде вниз, в итоге оказываясь в пруду.

Жаль только, что на непроницаемой морде крокодила невозможно рассмотреть эмоции, которые он испытывает. Что ж, на то они и крокодилы, чтобы выглядеть пугающе, даже когда им весело.

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