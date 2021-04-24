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Видеохит: Огромный крокодил открыл для себя прелести водной горки

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  • 24.04.2021, 13:01
  • 4,404
Видеохит: Огромный крокодил открыл для себя прелести водной горки

Чешуйчатый весельчак из Марокко устроил необычный аттракцион.

Все, кто любит кататься с водных горок, но не может делать это каждый день, наверняка позавидуют этому крокодилу, пишет 120.su.

Чешуйчатый весельчак, снятый на видео в крокодильем парке «Agadir Crocodile park» (Драрга, Марокко), то и дело скользит по воде вниз, в итоге оказываясь в пруду.

Жаль только, что на непроницаемой морде крокодила невозможно рассмотреть эмоции, которые он испытывает. Что ж, на то они и крокодилы, чтобы выглядеть пугающе, даже когда им весело.

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