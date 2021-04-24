Видеохит: Огромный крокодил открыл для себя прелести водной горки

Видеохит: Огромный крокодил открыл для себя прелести водной горки1
- 24.04.2021, 13:01
- 4,404
Чешуйчатый весельчак из Марокко устроил необычный аттракцион.
Все, кто любит кататься с водных горок, но не может делать это каждый день, наверняка позавидуют этому крокодилу, пишет 120.su.
Чешуйчатый весельчак, снятый на видео в крокодильем парке «Agadir Crocodile park» (Драрга, Марокко), то и дело скользит по воде вниз, в итоге оказываясь в пруду.
Жаль только, что на непроницаемой морде крокодила невозможно рассмотреть эмоции, которые он испытывает. Что ж, на то они и крокодилы, чтобы выглядеть пугающе, даже когда им весело.