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«Он даже одевается, как идиот»: Александр Невзоров «размазал» пропагандиста Азаренка

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  • 24.04.2021, 13:14
  • 25,306
«Он даже одевается, как идиот»: Александр Невзоров «размазал» пропагандиста Азаренка

Но в еще более глупом положении оказались те, кто его смотрит.

Известный российский журналист Александр Невзоров высказался об Азаренке и образе пропагандиста:

— Я тут совершил открытие: я посмотрел главного лукашенковского пропагандона по фамилии Азаренок. Это совершенно феноменальный персонаж. Его надо посмотреть из антропологического интереса. И он мне ужасно понравился. Он вроде бы настолько примитивен, настолько однозначен. Он начинает кричать про «отца нации»: «Великий человек, величайший из людей!». При этом он вставляет картинку: за грязным картофельным мешком сидит Лукашенко в спортивном костюме с овощной улыбкой усталого садизма.

Я еще разочек посмотрел Азаренка. Эти дураки просто не понимают, с кем имеют дело. Этот Азаренок даже одевается как идиот: как директор дома культуры на Первомай. Но они не понимают, что он над ними стебется, что это стеб чистой воды, это стеб в абсолюте.

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