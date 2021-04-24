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Санду призвала граждан Молдовы выйти на улицы

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  • 24.04.2021, 13:37
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Санду призвала граждан Молдовы выйти на улицы
Фото: ЕРА

Президент считает, что протесты — лучший способ отстоять свои права на выборы и свободу.

Президент Молдовы Майя Санду призвала жителей страны готовиться выйти на улицы, чтобы отстоять свои права на выборы и демократические свободы.

Глава государства подчеркнула, что только народ может разрешить политический кризис. Об этом она заявила в эфире телеканала Moldova 1.

"Сегодня в парламенте было принято несколько незаконных решений, согласно законодательству, парламент не может лишить должности судью Конституционного суда, это произошло из-за того, что некоторые депутаты в парламенте не согласны с роспуском парламента. Я прошу граждан быть готовыми выйти на улицу, чтобы защитить наше право на демократические свободы, главная из которых – это выборы", – заявила Санду.

Президент Молдовы назвала произошедшее в парламенте "беспрецедентным нападением на конституционный порядок и независимость суда". "Мы призываем парламент прекратить эти антидемократические драпировки. Никакая атака на независимость КС недопустима. Я также призываю международные организации следить за ситуацией в нашей стране и оказывать всяческую поддержку защите демократии", – добавила она.

Напомним, 23 апреля парламент Молдовы аннулировал указ о назначении Домники Маноле судьей Конституционного суда. Из-за угрозы подрыва конституционного строя президент Майя Санду собрала Совет безопасности.

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