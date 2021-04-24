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Видеофакт: В Псковской области пошли под бульдозер 20 тонн ввезенных из Беларуси груш

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  • 24.04.2021, 13:41
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Видеофакт: В Псковской области пошли под бульдозер 20 тонн ввезенных из Беларуси груш

«Враг» не прошел.

В Псковской области изъяли «санкционку» — огромную партию ввезенных через Беларусь нидерландских груш сорта «конференция». Все 19,9 тонн фруктов были «уничтожены механическим путем», информировало Северо-Западное управление Россельхознадзора, пишет сайт naviny.by.

 

Процесс был запечатлен на видео — сельхозпродукцию свезли на свалку в Себеж и давили бульдозером, передает Росбалт.

 

Депутат Псковского областного собрания Лев Шлосберг раскритиковал решение чиновников, а акт намеренной порчи импорта назвал «триумфальной битвой между Россией и нидерландскими грушами». «Враг не прошел», — сыронизировал парламентарий в своем Telegram.

Напомним, в России регулярно уничтожают продукты, попавшиею под эмбарго в ответ на западные санкции. В середине 2015 года президент Владимир Путин подписал указ, который предписывает «расправляться» с запрещенным к ввозу продовольствием прямо на границе.

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