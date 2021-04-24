«Чиновники будут саботировать выполнение приказов Лукашенко» 3 24.04.2021, 13:53

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У диктатора нет надежной опоры в госаппарате.

Почти 1700 белорусских чиновников подписали открытое письмо с требованием прекратить насилие, освободить политических заключенных, привлечь к ответственности руководителей силовых структур и ЦИК, а также провести новые выборы президента. Большинство подписавшихся (около 1300 человек) - действующие сотрудники исполкомов различных уровней, министерств, в том числе Минфина, МВД, МИД, а также Нацбанка, Государственного таможенного и Следственного комитетов и других. По оценкам подписантов, от 60 до 80 процентов их коллективов не согласны с происходящим в стране и ждут перемен, пишет dw.com.

Хотят ли белорусские чиновники диалога с народом

Инициаторами проекта "Диалог с народом", в рамках которого появилось открытое письмо, выступили Народное антикризисное управление (НАУ) и сообщество "Честные люди". Они считают, что многие чиновники не решились поставить свои подписи из-за давления руководства, силовиков и государственной пропаганды. Также организаторы "Диалога с народом" предложили новый формат взаимодействия сотрудников системы госуправления - через общение в анонимных отраслевых чатах проекта.

Руководитель НАУ Павел Латушко в интервью tut.by заявил, что у Лукашенко нет опоры в госаппарате. Также, по его словам, сейчас в Беларуси происходит пассивный отток чиновников - по завершении контрактов: "И это тоже зачистка госчиновников, тем более те, кто рядом с ними работает, видят и понимают, что происходит, понимают, что они также под угрозой". Кроме того, примерно четверть госслужащих в ближайшее время будет уволена не только из-за своей гражданской позиции, но из-за экономической несостоятельности государства, неспособности финансировать как госчиновников, так и госучреждения, считает Латушко.

Чиновники будут саботировать выполнение приказов

"О количестве нелояльных власти чиновников сложно судить, но, думаю, оно не сильно отличается от того, что мы наблюдаем среди населения в целом - большинство не поддерживают существующую систему. С одной стороны, 1700 подписавшихся под открытым письмом - это небольшой процент от общего количества чиновников (в Беларуси около 200 тысяч госслужащих). И это показывает, что даже на условиях анонимности люди не готовы поставить свою подпись под требованием к властям. С другой - около полутора тысяч человек в аппарате белорусского государства передали свои данные и готовы взаимодействовать с НАУ", - комментирует аналитик белорусского Центра европейской трансформации, член Координационного совета оппозиции Андрей Егоров.

В то же время, отмечает Егоров, чиновники не видят конкретных действий, которые они могут предпринять по присоединению к общему демократическому движению: "Пока госслужащий не поймет, куда ему нести заявление и где вставать на довольствие, ни на чью сторону он переходить не будет. Что, вероятнее всего, может сделать чиновник в какой-то критической ситуации, это саботировать выполнение приказов, которые спускаются по вертикали".

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