Ученые нашли источники загадочного космического излучения 1 24.04.2021, 13:58

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Открытие совершила международная группа астрономов.

Международная группа астрономов выявила источник загадочного высокоэнергетического гамма-излучения, которым оказался плерион — туманность, окружающая пульсар. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal Letters. Кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на phys.org.

Исследователи наблюдали скопление мощных пульсаров с помощью гамма-обсерватории HAWC (High Altitude Water Cherenkov Experiment). Оказалось, что гамма-излучение создается плерионами, подпитывающимися энергией от ветра пульсара.

Считалось, что излучение гамма-лучей сверхвысокой энергии (более 56 тераэлектронвольт, ТэВ) связано с источниками нейтрино и гамма-лучей, называемыми певатронами (PeVatrons), которые могут представлять собой вспышки сверхновых, области звездообразования или сверхмассивные черные дыры. Однако в 2020 год коллаборация HAWC опубликовала список из девяти источников гамма-излучения, излучающих более 56 ТэВ, которые располагались рядом с пульсарами.

HAWC регистрирует частицы в составе атмосферного ливня — потока, порождаемого взаимодействием космических лучей с верхними слоями атмосферы Земли. Поскольку заряженные частицы перемещаются со скоростью выше скорости света в этой среде, возникает черенковское излучение, которое выявляют детекторы.

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