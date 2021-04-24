В организме человека найден неожиданный «союзник» коронавируса 2 24.04.2021, 14:33

5,658

Это многое объясняет в течении COVID-19.

В организме человека найдена молекула, которая может эффективно блокировать антитела против коронавируса, что объясняет почему у некоторых пациентов возникает тяжелая форма COVID-19, несмотря на высокий уровень антител против вируса.

В своем исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, группа британских ученых обнаружили, что молекула биливердин, которая есть в организме человека, может подавлять связывание антител со спайковым белком (S-белок) коронавируса.

Поскольку вакцины распространяются по всему миру, понимание иммунитета к COVID-19, а также того, как вирус ускользает от антител, становится критически важным. Однако остается еще много неизвестного. Способность иммунной системы контролировать инфекцию и качество ответа антител сильно варьируют к тому же плохо прослеживаются в исследованиях.

Ученые обнаружили, что спайковый белок SARS-CoV-2 прочно связывается с биливердином, молекулой, которая придает этим белкам необычный зеленый цвет.

Команда ученых использовали сыворотки крови и антитела людей, которые ранее были инфицированы коронавирусом, и обнаружили, что биливердин может подавлять связывание человеческих антител с S-белком на 30−50%, при этом некоторые антитела становятся неэффективными при нейтрализации вируса.

Такое значительное воздействие было совершенно неожиданным, поскольку биливердин связывается только с очень маленьким участком на поверхности вируса.

По данным исследователей, биливердин крепится к N-концевому домену шипа вируса и стабилизирует его, так что шип не может открывать часть своей структуры. Это означает, что некоторые антитела не могут связываться с вирусом и нейтрализовать его.

Ученые отмечают, что во время поражения легких при тяжелой форме COVID-19, количество иммунных клеток в организме возрастает, что может способствовать увеличению уровней биливердина в окружающих тканях.

Исследователи продолжат эту работу с разных сторон, включая измерение уровней биливердина и других метаболитов гема у пациентов с COVID-19, чтобы потенциально найти новые способы поражения на вирус.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».