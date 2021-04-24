Брестчане потребовали освободить активистку «Европейской Беларуси» Полину Шарендо-Панасюк 1 24.04.2021, 14:45

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Жители города вышли на акцию.

Жители Бреста провели акцию протеста в поддержку активистки гражданской компании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк и других политзаключенных. Участники акции потребовали немедленного освобождения всех политзаключенных в Беларуси, телеграм-канал «Хартия97%».

Напомним, что власти продолжают давление на Полину Шарендо-Панасюк и ее семью. Активистку «Европейской Беларуси» в СИЗО № 7 Бреста поместили в карцер на 10 дней.

В квартире активистов недавно проводился обыск. Официальной причиной обыска было указано возбуждение против Андрея Шарендо уголовного дела по ст. 361.

Андрей и Полина вместе воспитывают двоих детей.

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