Видеохит: Кот научился играть на пианино и сам «создает» мелодии

Видеохит: Кот научился играть на пианино и сам «создает» мелодии5
- 24.04.2021, 14:57
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Видео с его импровизациями набирают сотни тысяч «лайков».
Кот по кличке Барни так играет на пианино, что видео с его импровизациями набирают сотни тысяч лайков, пишет apostrophe.ua.
Хозяин хвостатого Марсель Гильманов - профессиональный музыкант, но если зайти на его страницу в TikTok, то роликов с его участием вы там почти не увидите. А вот его кота - сколько хотите. Однажды рыжий открыл для себя мир музыки и теперь не может остановиться.
@mars.gilmanov
Котоджаз №9 #cat #catsoftiktok #catlover #catlove #котпианист #кот #котик #котэ #котенок #котики♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов
На кадрах роликов можно увидеть, как кот залезает на стул и по команде "Играй" начинает стучать лапками по клавишам. Барни обожает импровизировать и с каждым разом выдает новую мелодию.
@mars.gilmanov
Барни снова за инструментом 🎹 #котпианист #pianocat #кот #котик #котики #cat #catlover #catlove #пианино #piano #animals #animalmusic #kitty♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов
Подписчики Марселя в восторге от таланта его пушистого и каждый раз с нетерпением ждут от него новых шедевров. В комментариях шутят, что его чудо-произведений хватит уже на целый альбом.
@mars.gilmanov
Новое произведение от Барни #котпианист #кот #котик #котэ #котята #котенок♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов