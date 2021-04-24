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Видеохит: Кот научился играть на пианино и сам «создает» мелодии

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  • 24.04.2021, 14:57
  • 3,774
Видеохит: Кот научился играть на пианино и сам «создает» мелодии

Видео с его импровизациями набирают сотни тысяч «лайков».

Кот по кличке Барни так играет на пианино, что видео с его импровизациями набирают сотни тысяч лайков, пишет apostrophe.ua.

Хозяин хвостатого Марсель Гильманов - профессиональный музыкант, но если зайти на его страницу в TikTok, то роликов с его участием вы там почти не увидите. А вот его кота - сколько хотите. Однажды рыжий открыл для себя мир музыки и теперь не может остановиться.

@mars.gilmanov

Котоджаз №9 #cat #catsoftiktok #catlover #catlove #котпианист #кот #котик #котэ #котенок #котики

♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов

На кадрах роликов можно увидеть, как кот залезает на стул и по команде "Играй" начинает стучать лапками по клавишам. Барни обожает импровизировать и с каждым разом выдает новую мелодию.

@mars.gilmanov

Барни снова за инструментом 🎹 #котпианист #pianocat #кот #котик #котики #cat #catlover #catlove #пианино #piano #animals #animalmusic #kitty

♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов

Подписчики Марселя в восторге от таланта его пушистого и каждый раз с нетерпением ждут от него новых шедевров. В комментариях шутят, что его чудо-произведений хватит уже на целый альбом.

@mars.gilmanov

Новое произведение от Барни #котпианист #кот #котик #котэ #котята #котенок

♬ оригинальный звук - Марсель Гильманов

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