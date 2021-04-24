Видеохит: Кот научился играть на пианино и сам «создает» мелодии 5 24.04.2021, 14:57

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Видео с его импровизациями набирают сотни тысяч «лайков».

Кот по кличке Барни так играет на пианино, что видео с его импровизациями набирают сотни тысяч лайков, пишет apostrophe.ua.

Хозяин хвостатого Марсель Гильманов - профессиональный музыкант, но если зайти на его страницу в TikTok, то роликов с его участием вы там почти не увидите. А вот его кота - сколько хотите. Однажды рыжий открыл для себя мир музыки и теперь не может остановиться.

На кадрах роликов можно увидеть, как кот залезает на стул и по команде "Играй" начинает стучать лапками по клавишам. Барни обожает импровизировать и с каждым разом выдает новую мелодию.

Подписчики Марселя в восторге от таланта его пушистого и каждый раз с нетерпением ждут от него новых шедевров. В комментариях шутят, что его чудо-произведений хватит уже на целый альбом.

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