На велопробеге в Гомеле запретили обгонять колонну чиновников 13 24.04.2021, 15:11

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Фото: Getty Images

Гомельские велоактивисты спорят, этично ли в участвовать в таких мероприятиях.

На велопробеге, который пройдёт в Гомеле 25 апреля, организаторы категорически запретили участникам обгонять колонну с чиновниками. Категорически запрещается «обгонять первую колонну и волонтёров, где едут представители властей, заслуженные мастера спорта», — так запрет сформулирован в правилах, сообщает «Флагшток».

Это предупреждение соседствует с другими, вполне нормальными запретами для городского велопробега. Например, запрещено создавать аварийные ситуации, петлять, резко тормозить, прыгать, подрезать, приходить на велопробег пьяным. И обгонять чиновников.

Гомельские велоактивисты спорят, этично ли в принципе участвовать в велопробеге с разрешения властей, не прекращающих репрессии.

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