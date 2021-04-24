Основатель турецкой криптобиржи Thodex сбежал прихватив $2 млрд 10 24.04.2021, 15:20

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У биржи было 390 тысяч активных пользователей, которые потеряли доступ к своим сбережениям.

Правоохранительные органы Турции объявили в международный розыск основателя криптовалютной биржи Thodex Фарука Фатих Озера (Faruk Fatih Ozer).

Об этом сообщают CNBC.

20 апреля Фарук Фатих Озер сбежал из страны предположительно в Албанию с $2 млрд денег инвесторов в контролируемых только им криптокошельках. В настоящее время деятельность Thodex остановлена, в офисах компании прошли обыски, изъятия документов и техники.

У турецкой биржи было 390 тысяч активных пользователей, которые потеряли доступ к своим сбережениям.

В Турции уже задержали по обвинению в мошенничестве 62 сотрудника биржи, а еще 16 находятся в розыске.

В настоящее время на сайте биржи висит заглушка, в которой Озер написал про технические проблемы на платформе, которые коснулись только 30 тысяч пользователей. Он назвал необоснованными обвинения в краже $2 млрд и пообещал клиентам решить эту ситуацию, как только вернется в Турцию через пять дней.

Thodex открылась в 2017 году. На прошлой неделе, на ней был зафиксирован рекорд объема торгов — $1,2 млрд. Биржа проводила активные акции по привлечению новых клиентов. В марте этого года сервис предлагал зарегистрироваться на площадке и получить бесплатно часть из 4 млн монет dogecoin.

Ранее сообщалось, что биткойн пересек границу 64 700 долларов за монеты, побив вчерашний ценовой рекорд быстрее, чем прогнозировали эксперты, об этом свидетельствуют данные сайта investing.com. Рост стимулирует ожидания размещения акций Coinbase Global Inc., которая является крупнейшей в США криптовалютной биржи.

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